'Conseguindo assimilar para prosseguir a vida', diz namorada de Gabriel Diniz

Karoline Calheiros, namorada de Gabriel Diniz, usou os stories do Instagram nesta sexta-feira, 31, para falar sobre a morte do músico, vítima de uma queda de avião em Sergipe na última segunda, 27.



"Está tudo bem. Estou, aos poucos, conseguindo assimilar o que aconteceu para prosseguir a vida. Nossa família está reunida em um momento só nosso e estamos bem na medida do possível, pois o Gabriel não gosta de tristeza", escreveu.



Ela agradeceu pelas mensagens de apoio e disse estar orando neste momento. "Deus está nos confortando ao lado do nosso anjo, que agora nos olha lá de cima", afirmou.



Na última quarta-feira, 29, o pai de Gabriel Diniz, Cizinato Diniz, também se manifestou nas redes sociais sobre a perda do filho. "Minha joia partiu e meu corpo dilacerou, mas Deus sabe tudo, reconstrói e renova tudo e todos, pois o amor que ele irradiava não tinha medida", lamentou.