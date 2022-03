Conselho Estadual de Saúde defende uso de máscaras na Bahia

Apesar do otimismo com a queda de alguns indicadores da covid-19, o Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA) observa que ainda não estamos numa situação confortável para a flexibilização do uso de máscaras no estado. O órgão defende que seja mantida na Bahia a obrigatoriedade do uso deste equipamento de proteção individual e coletiva. "A pandemia não acabou e os avanços até aqui não podem ser desperdiçados", alerta a entidade, por meio de nota.

Em comunicado, o Conselho destaca também que é importante lembrar, ainda, que o uso de máscaras é obrigatório no país, conforme a Lei Nacional nº 14.019/2020. Recomenda-se, fortemente, a manutenção do uso no transporte público, salas de aula, hospitais e demais unidades de saúde, salas de espera e todos os ambientes fechados, onde o risco de disseminação e contaminação é considerado maior.

"Há medidas mais importantes que merecem o foco no momento, como a mobilização para uma maior cobertura vacinal da dose de reforço. O percentual de população que ainda não tomou a 3ª dose na Bahia não dá tranquilidade para a retirada das máscaras. A vacinação contra a covid-19 e demais doenças segue sendo a saída para que as flexibilizações sejam possíveis em breve", avalia o Conselho.