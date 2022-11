Conselho Estadual de Saúde solicita à Anvisa compra de vacina para novas variantes

O Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES) enviou uma recomendação a Anvisa e ao Ministério da Saúde, solicitando a aprovação e aquisição de novas vacinas para a população.

A solicitação leva em conta o aumento de casos de covid-19 no Brasil nas últimas semanas e a descoberta de novas sublinhagens da Ômicron (BQ.1 e BA.5.3.1). A segunda geração da vacina tem maior eficácia, porque foi desenvolvida para atacar não apenas a cepa original do coronavírus, mas também a variante Ômicron, dominante no Brasil.

O Conselho também recomendou ao Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, à Sesab e às autoridades as seguintes medidas:

Retorno da obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina da covid-19 em espaços de grande concentração de pessoas

Ações estratégicas para aceleração da vacinação contra covid-19;

Disponibilização, em caráter emergencial, de vacinas bivalentes de 2ª geração para suprir a população

Ampliação do estímulo à testagem da população para identificação de casos e adoção de medidas de contenção da disseminação.

Segundo dados da Sesab, na Bahia, a cobertura vacinal da 3ª dose para maiores de 18 anos ainda está em 69%, número considerado menor do que o esperado, uma vez que o Estado já está com o reforço da 4ª dose em andamento.

Além das recomendações, o conselho também defende a obrigatoriedade do uso de máscaras para o público que possui síndromes gripais, para imunossuprimidos e idosos. O presidente do Conselho ainda afirma que, independentemente da existência de um decreto que obrigue o uso de máscara, a população precisa ter mais orientação sobre a importância seu uso e pensar de maneira coletiva fazendo uso desse equipamento de proteção.

“Não precisamos viver o caos para agir de acordo com as medidas preventivas. A vacinação e o uso de máscaras são as ferramentas mais eficientes e seguras para prevenir a disseminação das doenças infecciosas.”, afirma Marcos Sampaio.