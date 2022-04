Conselho Tutelar: entenda como funciona, que problemas resolve e como acionar

Mais do que pontos de apoio e acolhimento para menores, os Conselhos Tutelares, que têm 14 sedes funcionando em Salvador com a entrega do Conselho da Barroquinha na quarta-feira (13), são órgãos responsáveis por receber e acompanhar situações de crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados. Caso um menor passe por negligência na alimentação, na educação, na saúde ou tenha qualquer outro direito negado, são os conselheiros, eleitos pelas comunidades onde atuam, que prestam o primeiro atendimento e, se necessário, fazem encaminhamentos para a Justiça.

Além de agir a partir de denúncias feitas pelos cidadãos, os conselhos fazem um trabalho de monitoramento contínuo nas suas regiões de atuação para impedir violações. Pelo menos, é o que garante Tatiane Paixão, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador (CMDCA). "O conselho faz uma ação preventiva e protetiva. Além, é claro, do acompanhamento para verificar se os direitos estão sendo garantidos. [...] Ele pode aplicar medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Várias intervenções são possíveis caso seja notada a necessidade", fala ela, reforçando que a fiscalização do órgão é feita mesmo sem denúncias.

Prefeitura entregou Conselho da Barroquinha nesta quarta (Wendel de Novais/CORREIO) Prefeitura entregou Conselho da Barroquinha nesta quarta (Wendel de Novais/CORREIO)

Que problemas resolve

Integrante da 7° Promotoria da capital, que é a da Infância e da Juventude, a promotora do Ministério Público do Estado da Bahia (MPE-BA), Mariana Castro explica que os conselhos resolvem variadas questões em relação aos direitos dos menores. "O conselho pode fazer encaminhamento de criança desacompanhada para os pais, orientação ou advertência, realização de matrícula se estiver fora da escola, pedido de inclusão em programa comunitário, requisição de tratamento médico e também o acolhimento institucional de crianças vítimas de negligência e abandono familiar", explica a promotora.

Medidas jurídicas como a decisão de guarda e adoção, no entanto, são ações que só um juiz da Infância e da Juventude pode realizar. O que não diminui a importância dos conselhos na garantia dos direitos desse grupo. "O conselheiro está dentro da comunidade com fácil acesso para monitorar violações que acontecem e interrompê-las. Ele estende a mão para a criança e o adolescente de forma rápida, agilizando a manutenção dos direitos e intermediando o contato com a Justiça", destaca Tatiane Paixão.

Mesmo com o monitoramento contínuo, as denúncias são cruciais para as ações dos conselheiros. Por isso, Mariana Castro explica que elas devem ser robustas e conter informações conclusivas para facilitar o trabalho do órgão. "O Conselho Tutelar precisa de informações mínimas para agir. [...] É importante ter na denúncia o nome da criança, nome dos pais, endereço completo, ponto de referência, escola onde estuda, pessoas que podem depor sobre a situação são coisas que a gente precisa", afirma a promotora, que acompanha os Conselhos Tutelares de Salvador com outros três colegas.

Sede da Barroquinha

Uma das sedes acompanhadas por Mariana, o Conselho Tutelar da Barroquinha foi entregue na quarta-feira (13) pela Prefeitura de Salvador, após passar pro reformas. O prédio passou por melhorias no telhado devido às infiltrações, além de troca das divisórias, acabamento e pintura, instalação de ar-condicionado e sistema de monitoramento de segurança. A unidade conta agora com recepção, cinco salas de atendimento e banheiros. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h, e nos finais de semana, em esquema de plantão centralizado.

Além da reforma, a prefeitura anunciou a entrega de 18 automóveis, sendo seis carros doados pela gestão municipal e mais 12 pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através de emenda parlamentar. Cada um dos veículos dará suporte a um conselho. Quatro dos 18 Conselhos Tutelares da cidade ainda estão sem sede.



“Estamos entregando novas estruturas para os Conselhos, assim como novos equipamentos, que vão dar mais condições aos conselheiros para continuarem realizando esse importante trabalho nos bairros, ajudando na resolução dos conflitos, no fortalecimento dos vínculos familiares e na defesa dos direitos das crianças e adolescentes”, afirmou o prefeito Bruno Reis, presente na ocasião.



Também presente no evento, Fernanda Lordelo, titular da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventudes (SPMJ), disse que 14 unidades passarão por reforma até o mês de julho e outras quatro, que estão sem espaço próprio até o momento, devem ter sede até agosto.



Veja quais são as sedes e a suas áreas de atuação em Salvador:



CONSELHO TUTELAR I

PREFEITURA BAIRRO V: Cidade Baixa



Boa Viagem

Bonfim

Calçada

Caminho de Areia

Lobato

Mangueira

Mares

Massaranduba

Monte Serrat

Ribeira

Roma

Santa Luzia

Uruguai

Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro



CONSELHO TUTELAR II

PREFEITURA BAIRRO I: Centro/Brotas



Barbalho

Barris

Centro

Centro Histórico

Comércio

Garcia

Macaúbas

Nazaré

Santo Antônio

Saúde

Tororó



CONSELHO TUTELAR III

PREFEITURA BAIRRO I: Centro/Brotas



Acupe

Boa Vista de Brotas

Brotas

Candeal

Cosme de Farias

Engenho Velho de Brotas

Luiz Anselmo

Matatu

Santo Agostinho

Vila Laura



CONSELHO TUTELAR IV

PREFEITURA BAIRRO VII: São Caetano/Liberdade



Baixa de Quintas

Caixa D´Água

Cidade Nova

Curuzu

IAPI

Lapinha

Liberdade

Pau Miúdo

Pero Vaz

Santa Mônica



CONSELHO TUTELAR V

PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga



Bairro da Paz

Itapuã

Alto do Coqueirinho

Piatã

Patamares

Stella Maris



CONSELHO TUTELAR VI

PREFEITURA BAIRRO IV: Cabula/Tancredo Neves



Arraial do Retiro

Cabula

Pernambués

Resgate

São Gonçalo

Saramandaia



CONSELHO TUTELAR VII

PREFEITURA BAIRRO III: Cajazeiras



Canabrava

Castelo Branco

São Rafael

Dom Avelar

Nova Brasília

Pau da Lima

Porto Seco Pirajá

São Marcos

Sete de Abril

Vila Canária

Trobogy

Vale dos Lagos



CONSELHO TUTELAR VIII

PREFEITURA BAIRRO III: Cajazeiras



Águas Claras

Cajazeiras II

Cajazeiras IV

Cajazeiras V

Cajazeiras VI

Cajazeiras VII

Cajazeiras VIII

Cajazeiras X

Cajazeiras XI

Fazenda Grande I

Fazenda Grande II

Fazenda Grande III

Fazenda Grande IV

Jardim Cajazeiras

Boca da Mata

Jaguaripe I

Novo Marotinho



CONSELHO TUTELAR IX

PREFEITURA BAIRRO II: Subúrbio/Ilhas



Alto da Terezinha

Coutos

Fazenda Coutos

Itacaranha

Nova Constituinte

Periperi

Plataforma

Praia Grande

Rio Sena

São João do Cabrito



CONSELHO TUTELAR X

PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba



Alto das Pombas

Eng. Velho da Federação

Rio Vermelho

Federação

Amaralina



CONSELHO TUTELAR XI

PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga



Boca do Rio

Imbuí

Pituaçu

Costa Azul

Jardim Armação

Stiep



CONSELHO TUTELAR XII

PREFEITURA BAIRRO VII: São Caetano/Liberdade



Alto do Cabrito

Boa Vista de São Caetano

Bom Juá

Campinas de Pirajá

Capelinha

Fazenda Grande do Retiro

Marechal Rondon

Retiro

São Caetano



CONSELHO TUTELAR XIII

PREFEITURA BAIRRO VIII: Cabula/Tancredo Neves



Arenoso

Barreiras

Beiru/Tancredo Neves

Cabula VI

Calabetão

Engomadeira

Jardim Santo Inácio

Mata Escura

Narandiba

Nova Sussuarana

Novo Horizonte

Saboeiro

Sussuarana

CAB

Doron

Granjas Rurais



CONSELHO TUTELAR XIV

PREFEITURA BAIRRO II: Subúrbio/Ilhas



Ilha Bom Jesus dos Passos

Ilha de Maré

Ilha dos Frades

Paripe

São Tomé



CONSELHO TUTELAR XV

PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba



Barra

Calabar

Graça

Ondina

Vitória

Canela



CONSELHO TUTELAR XVI

PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga



Mussurunga

São Cristovão

Cassange

Areia Branca

Itinga

Jardim das Margaridas

Nova Esperança

Aeroporto

Jardim Nova Esperança



CONSELHO TUTELAR XVII

PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba



Chapada do Rio Vermelho

Caminho das Árvores

Itaigara

Nordeste de Amaralina

Pituba

Santa Cruz

Vale das Pedrinhas



CONSELHO TUTELAR XVIII

PREFEITURA BAIRRO X: Valéria



Moradas da Lagoa

Palestina

Pirajá

Valéria



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro