Conselho Tutelar procura família de bebê abandonada em banheiro de terminal

Os familiares da bebê de apenas 9 dias que foi abandonada no banheiro do Terminal de ônibus Acesso Norte estão sendo procurados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador (CMDCA).

A criança, que foi abandonada nesta quarta (26), foi levada no dia seguinte para o Hospital Roberto Santos, onde está internada e passa bem. Como ela nasceu na unidade de saúde, foi possível acessar o cadastro da mãe, que já foi identificada.

Ao dar entrada no hospital para dar á luz, a mulher informou que morava em Sussuarana, mas a Polícia Militar esteve no local indicado nesta manhã e descobriu que ela não mora lá. Pessoas que moram na comunidade não deram informações sobre a mulher.

A PM solicita que a mãe se apresente na Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra Criança e Adolescente (Dercca), em Brotas. Será investigado se ela tem algum distúrbio mental ou se sofre de depressão pós-parto.