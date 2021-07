Conselhos de secretários de saúde vão investigar possível uso de vacina vencida

Integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) informaram nesta sexta-feira (2,) que vão apurar registros de aplicação de vacina da AstraZeneca contra a covid-19 fora da validade.



Um levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo apontou que cerca de 26 mil notificações de aplicações de doses vencidas. O Ministério da Saúde e os Estados afirmam ter distribuído os lotes dentro do prazo. Já as prefeituras negam injeções irregulares de doses, afirmam haver erros de registro e preveem fazer nova checagem dos dados.



Tanto o Conass quanto o Conasems não descartam possibilidade de erro do sistema do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que desde o início da campanha de vacinação apresenta instabilidade no registro de dados.



"O número de casos identificados corresponde a 0,0026% de todas as doses aplicadas no país, sendo necessária ponderação e investigação quanto à aplicação das doses e preenchimento das informações", dizem os conselhos em nota.



A resposta segue a linha do Governo da Bahia e da Prefeitura de Salvador. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) negaram que tenham aplicado vacinas contra a covid-19 fora do prazo de validade.



Segundo as secretarias, a informação do levantamento está errada. Em Salvador, teriam sido 824 doses do imunizante aplicados, em 25 postos de saúde. Segundo levantamento, na Bahia, mais de 70 municípios teriam aplicado a dose fora do prazo, a maioria somente uma vacina.



De acordo com a Sesab, o estado “não distribui vacinas com validade vencida ou com prazo de validade pequeno”. Os lotes vencidos que teriam sido distribuídos pelo Ministério da Saúde (MS), segundo a Folha, foram: 4120Z001 (29/03), 4120Z004 (13/04), 4120Z005 (14/04), CTMAV501 (30/04), CTMAV505 (31/05), CTMA506 (31/05), CTMAV520 (31/05), 4120Z025 (4/06).



"Conforme explica a superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa), Rívia Barros, os imunizantes foram aplicados no prazo de validade, mas a notificação, ou seja, o registo no sistema do Ministério da Saúde ocorreu depois da data de vencimento da vacina", nega a Sesab, por meio de nota. A secretaria diz ainda que pode ter acontecido um erro de digitação no sistema do Ministério.



Já a pasta da Saúde de Salvador informou ao CORREIO que não houve aplicação de doses vencidas na cidade. “A capital baiana recebeu dois dos lotes mencionados na reportagem - Lote CTMAV506 / Lote 4120Z005 – e todas as doses foram administradas antes da data de vencimento dos imunizantes”, comunicou a SMS, por meio de nota.