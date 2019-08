Conselhos Federais abrem vagas em todo o país

Estabilidade após três anos em efetivo exercício, possibilidade de atuação em áreas específicas com categorias profissionais, bons salários. Essas são algumas das possibilidades para quem for chamado a ocupar uma das muitas vagas abertas para os conselhos federais no País.

De acordo com o professor e coach de concursos André Malheiros, as seleções para essas autarquias federais garantem ao aprovado um cargo de servidor público, com todos os direitos e garantias, sendo uma excelente oportunidade de colocação profissional. “Vale salientar que, passados três anos de serviços e uma aprovação de desempenho, esse funcionário passa a ter estabilidade profissional”, ressalta.

O Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia ( CRF-BA), por exemplo, está com o edital n° 01/2019 aberto para a realização do concurso público, com oportunidades de níveis médio e superior nas cidades de Barreiras, Irecê, Itabuna, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso e Salvador. São 73 vagas, sendo 14 efetivas e 59 para cadastro reserva, para os cargos de: Assistente Técnico Administrativo (nível médio) , Analista de Documentação, Farmacêutico Fiscal e Jornalista (nível superior).

Os salários variam de R$ 1.775,62 a R$ 5.218,59, acrescidos dos seguintes benefícios: vale-refeição, no valor de R$ 871,20 por mês, referente a carga horária de 40 horas semanais e R$ 435,60 por mês, referente a carga horária de 30 horas semanais; plano de saúde; plano de cargos e salários; e vale-transporte. As inscrições poderão ser feitas até o dia 23 de setembro, exclusivamente via internet, no endereço http://www.quadrix.org.br. A taxa de inscrição será de R$ 50,00 (médio) e R$ 60,00 (superior). A previsão é a de que as provas sejam realizadas em 27 de outubro de 2019, no turno da tarde, com duração de 3 horas e 30 minutos, em locais e horários a serem divulgados.





CONCURSOS ABERTOS EM CONSELHOS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Conselho de Farmácia do Estado da Bahia 73 R$ 1.775,62 a R$ 5.218,59 Médio e Superior 23/09 Conselho Regional de Biblioteconomia 01 R$ 2.235,55 Superior 09/09 Conselho Regional de Farmácia de Sergipe 11 R$ 2.500,00 e R$ 5.828,94 Superior 23/09 Conselho Regional de Nutricionistas/MG 560 R$ 998,00 a R$ 4.732,00 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 23/09 Conselho de Administração do Estado do Pará 60 R$ 1.530,00/R$ 4.019,00 /R$ 2.425,00 Técnico e Superior 23/09 Conselho de Enga. e Agronomia do Tocantins 159 R$ 1.003,71 e R$ 3.596,89 Fundamental, Médio, Técnico e Superior 23/09 Conselho de Farmácia do Espírito Santo 180 R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96 Médio e Superior 23/09 Conselho de Engenharia e Agronomia de Minas 12 R$ 8.483,00 Superior 08/09





Também em Salvador, há uma vaga aberta no Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região (CRB-5). A oportunidade é para bibliotecário. O salário para o profissional é de R$ 2.235,55 para uma jornada de 40 horas semanais. Além do salário, o concurseiro aprovado terá direito a Auxílio Alimentação no valor de R$ 550,00; Plano de cargos e salários e Vale transporte. As inscrições prosseguem até 09 de setembro, apenas via internet(www.quadrix.org.br).

Em Sergipe, o Conselho Regional de Farmácia lançou o edital para que 11 chances para que vagas de Administrador e Farmacêutico Fiscal sejam ocupadas. A seleção é da Quadrix.

Para se dar bem

Edital A principal dica do professor André Malheiros reside na leitura atenta de todos os editais, de modo a garantir uma boa estratégia de estudo, focando nos assuntos exigidos.

Banca Identifique a banca e busque resolver questões de concursos parecidos realizados pela mesma banca, buscando verificar tendências que auxiliem na hora dos estudos.

Treino Trace uma estratégia que contemple as disciplinas gerais e as específicas.

Direito O Direito Administrativo e o Constitucional são duas grandes exigências nesse tipo de concurso para as autarquias federais.

Matérias básicas Vale salientar que uma parte significativa desses certames também emprestam pesos bem significativos para Língua Portuguesa e Redação. Então, vale a pena dedicar um bom tempo a essas disciplinas.

Atualidades No quesito redação, vale salientar que temas ligados a atualidades, especialmente quando fazem referência à área profissional onde o conselho atua, são preferencialmente solicitados como temas.

Tempo Na hora de responder à prova, a orientação do coach de concursos é administrar o tempo para que não se perca minutos preciosos com a dissertação, comprometendo a solução do restante das questões.