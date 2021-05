Conselhos para soluções nos negócios

Conscientes de que nem todo mundo precisa de um projeto, às vezes a pessoa quer apenas um auxílio, as arquitetas Agnes e Samara Carvalho, sócias do escritório Casa Carvalho Arquitetura criaram a consultoria online em decoração e arquitetura. A proposta foi pensada para aqueles clientes que desejam renovar os ambientes com intervenções rápidas e práticas.

“A consultoria online é uma tendência consolidada, uma resposta em curto prazo e preço acessível, sobre como transformar algum ambiente e encontrar boas soluções”, defende Samara. “É um produto maravilhoso, pois ela encurta as distâncias, possibilitando que a gente atenda clientes de várias partes do mundo”, complementa Agnes Carvalho.

A atuação de um consultor não é novidade, mas a atuação desse profissional tem ganhado mais relevância num cenário de muitas incertezas onde as pessoas buscam soluções efetivas e eficazes para os mais variados tipos de problemas.

O professor de gestão e empreendedorismo Thiago Coutinho lembra que a palavra consultoria tem origem latina e significa receber ‘um conselho de’. Segundo ele, em cenários de crise, os consultores encontram cenários ideais para atuarem. “Na crise de 1929, o termo voltou a estar em voga, especialmente depois que houve a necessidade de reorganização e o mercado precisou buscar profissionais especialistas em solucionar problemas e alavancar resultados”, esclarece.

Coutinho reforça que a Consultoria é uma atividade que consiste em diagnosticar problemas e resolvê-los e que o serviço de consultoria pode ser oferecido tanto por um profissional expert na área em que a consultoria precisa ser realizada, quanto por uma empresa de alguma área específica.

“Um consultor é especialista em diagnosticar problemas. Nem sempre o problema vai ser o que o cliente acha, porque muitas vezes, o que ele acredita ser o problema é na verdade apenas um sintoma”, explica, salientando que cabe ao consultor saber identificar de forma precisa os erros, os defeitos, para que toda a análise posterior seja feita em cima da causa raiz.

Rapidez e simplicidade

Para as sócias da Casa Carvalho Arquitetura, a vantagem da consultoria é oferecer um serviço mais simples, mais barato e que possibilita ao consultor atender a necessidade de um número maior de pessoas, por um valor mais acessível, permitindo ao cliente pagar um preço justo por aquilo que ele precisa – as vezes ele precisa de apenas uma dica, uma ideia, uma orientação, e não de um projeto completo.

“Prestar esse serviço à distância nos permite entrar em lares que presencialmente nos seria impossível atender. Assim, hoje temos clientes por todo o Brasil e em outros países, a exemplo da Alemanha e EUA. Importante destacar que além do preço acessível, estamos sempre acessíveis para tirar dúvidas dos nossos clientes, buscando uma entrega completa. Por isso nossa consultoria não é um modelo fixo, varia de acordo com as necessidades do cliente”, destaca Samara Carvalho.

Agnes salienta que uma boa consultoria precisa ter transparência e organização para que os clientes possam acompanhar os resultados. No caso dos projetos em arquiteturas tem o seu início, meio e fim bem definidos. “Ter questionários ou reunião inicial são muito importantes para que o resultado final esteja de acordo com o que o cliente deseja e um meio facilitador de comunicação para que dúvidas sejam sanadas durante o processo”, pontua.

Para as sócias, os acordos devem ser honrados. “Um consultor não deve demorar muito com os prazos totais e não deve deixar de abordar nenhuma das necessidades levantadas pelo consumidor”, ensina.

Satisfações pessoais

A atuação em consultoria também tem possibilitado que profissionais se reinsiram no mercado de trabalho e possam desenvolver tarefas que realmente tragam realização profissional. Em maio de 2020, Nalva Lima decidiu que começaria a prestar consultoria na área de beleza e cuidados pessoais. Aposentada desde que deixou o serviço no setor administrativo da Fundação Hemoba, ela percebeu que atuação seria uma chance de trabalhar com algo prazeroso e uma boa complementação de renda.

Nalva Lima viu na consultoria na área de beleza e cuidados pessoais uma possibilidade de satisfação pessoal e profissional (Foto: Arquivo Pessoal)

Investiu em conhecer mais sobre os produtos com os quais trabalhava e percebeu que, além do retorno financeiro, a atuação ampliou sua rede social através dos clientes que se tornaram amigos. “Trabalhar como consultora me possibilitou ampliar minha conscientização financeira, me deu disciplina e comprometimento com o que faço. Para ensinar, preciso aprender e muito e essa tem sido uma atividade muito recompensadora”, conta.

Reconhecida no ambiente familiar como aquela que gostava de reunir e organizar os eventos, a secretária executiva e administradora Nívea Campos percebeu que poderia ampliar suas habilidades para receber e preparar eventos e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Inicialmente, ela começou a prestar consultoria timidamente, apenas para apresentar os produtos que ela mesmo confeccionava, que eram os kits para mesa com jogos americanos, guardanapos, porta guardanapos, suplais.

Com a pandemia e o fato das pessoas estarem mais em casa, se deu conta que ajudar as pessoas a prepararem uma mesa bonita poderia ser a razão para animar o convívio em tempos tão sombrios. “O empreendimento já existia quando eu trabalhava em empresas privadas, mas era algo muito tímido. Foi em 2017, quando fui despedida, percebi que era a Moda de Casa quem iria manter minha sobrevivência e o sonho de ter um negócio próprio”, conta.

Nívea Campos vui na consultoria uma possibilidade de vencer limites pessoais e percebeu que estar diante de câmeras era uma necessidade do negócio (Foto: Sara Borges/Divulgação)

A consultoria também forçou Nívea a vencer seus próprios limites e a timidez, afinal ela precisava estar diante das câmeras para ensinar a preparar uma boa mesa, fosse para um jantar da família, o aniversário de um filho ou simplesmente para vencer a rotina.



Qualidades de um consultor

1. Articulação

O consultor precisa ter uma ótima comunicação para transmitir seu conhecimento e orientar os clientes da melhor maneira possível, além de ser persuasivo, seguro e profissional

2. Visão ampla

Conhecimento sistêmico é fundamental mesmo que o problema seja específico.

3. Sensibilidade

O consultor deve fazer com que todos participem do processo para que não haja falhas na hora da execução das ações definidas.Os envolvidos precisam se sentir valorizadas e ouvidas, pois somente assim terão motivação para contribuir com o crescimento empresarial.

4. Conhecer seus limites

Autoridade na área não é sinônimo de sabe tudo. Consultores podem pedir ajuda ou recusar um trabalho.

5. Agilidade

Quem contrata esse tipo de serviço tem pressa.

6. Creditar méritos

O bom consultor é aquele que sabe que faz o seu melhor, mas também consegue reconhecer e dar os devidos créditos para quem colabora para que o planejamento seja cumprido.

7. Ter conhecimentos específicos

A especialização aumenta as chances de se tornar uma referência e ganhar visibilidade.

8. Identificar oportunidades

Quem trabalha com consultoria não pode ficar esperando os clientes baterem na sua porta. É preciso ser ambicioso e buscar as melhores oportunidades de trabalho.

9. Ser criativo

As soluções de problemas diversos exigem uma mente arrojada e criativa