Cônsul da Alemanha é preso no Rio suspeito de matar o marido

O cônsul Uwe Herbert Hahn, do Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro, foi preso na noite do sábado (6) na capital fluminense acusado pela morte do marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot.

Walter morreu na sexta (5). No dia, Uwe contou que o marido teria sofrido um mal súbito, caindo e batendo a cabeça. A morte aconteceu no apartamento em que o casal vivia, em Ipanema.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado para socorrer o belga, mas ele já estava com parada cardiorrespiratória. O corpo tinha várias lesões, incluindo na cabeça e nas nádegas. A equipe não quis atestar a morte e encaminhou o corpo para o IML.

A análise do corpo e a perícia no local da morte constataram que Walter foi vítima de ação violenta. A delegada Camila Lourenço, da 14ª Delegacia, disse que a versão do cônsul "está na contramão das conclusões do laudo pericial", segundo o G1.

O laudo indica várias equimoses na área do tórax da vítima, que são compatíveis com pisadura e com agressão por instrumento cilíndrico. A perícia aponta que Walter sofreu várias lesões, inclusive um traumastismo craniano gerado por uma lesão na nuca.

Além disso, a polícia constatou que o apartamento onde Walter morreu foi limpo por uma secretária do cônsul, que disse que fez isso porque um cachorro estava lambendo as poças de sangue. Uma nova análise deve ser feita usando luminol.

Uwe e Walter estavam juntos havia 23 anos. Moravam no Rio havia quatro e se preparavam para ir para o Haiti.