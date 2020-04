Consultório de Rua vai realizar testes rápidos da Covid-19 em pessoas em situação de vulnerabilidade

A prefeitura vai promover testes rápidos para a identificação de contaminação da covid-19 em pessoas em situação de rua em Salvador. Os testes serão aplicados nos distritos sanitários de Brotas, Itapagipe e do Centro Histórico, que são territórios da cidade com maior índice de pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa faz parte do projeto Girassóis de Rua, que vai circular por essas áreas da cidade com profissionais de diversas áreas da saúde à disposição dessas pessoas.

O projeto vai atender e acompanhar de perto, durante o período de enfrentamento à pandemia, essa parcela da população soteropolitana, que é a mais vulnerável à contaminação pelo coronavírus, segundo a prefeitura. Ainda não há prazo para a realização dos testes rápidos, nem um número de testes que serão feitos.

O lançamento oficial do projeto ocorreu nesta quinta-feira (16) pela prefeitura. Os detalhes da iniciativa foram apresentados pelo prefeito ACM Neto e pelo vice, Bruno Reis, ao lado do secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, e da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Ana Paula Matos, em solenidade na Praça Municipal.

Para garantir uma atenção permanente, o prefeito afirmou que a prefeitura disponibilizou profissionais como médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes socais, dentre outros especialistas para fazerem parte da equipe do Girassóis de Rua.

“É um projeto mais amplo, que envolve uma série de ações. Mas, tão logo superemos essa situação mais urgente, vamos dar segmento a esse projeto com suas outras vertentes futuramente. São equipes completas e plenamente consistidas com profissionais diversos que farão trabalhos complementares porque a gente sabe que cada pessoa vai precisar de um tipo de apoio diferente. Temos que levar o serviço para perto de onde essas pessoas estão”, avaliou o prefeito, que revelou ainda que a prefeitura vai realizar testes rápidos da covid-19 na população de rua.

“Nada melhor do que entregar aos médicos e profissionais de saúde, às pessoas qualificadas e preparadas, a condução de todo esse trabalho de assistência, apoio, amparo e abordagem a esse contingente grande de pessoas em situação de rua da nossa cidade. Vamos fazer a testagem, com testes rápidos, assim que houver a quantidade suficiente para todas essas pessoas. Quem tiver o resultado positivo, será imediatamente encaminhado para tratamento”, completou Neto.

Censo

De acordo com a titular da Sempre, a prefeitura trabalha com um número de 5,9 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade, que já são cadastradas no sistema. Segundo ela, um convênio com o Projeto Axé fechado para a realização de um censo para contabilizar o número exato e detalhado dessas pessoas.

“Estávamos previstos para realizar esse censo antes da pandemia chegar, mas foi suspenso por causa do coronavírus. Iríamos contabilizar todas essas pessoas para poder passar números mais precisos e ofertar um atendimento mais específico. Estamos investindo juntamente com a Secretaria de Saúde, uma série de ações para essa parte da população. Muitas delas já passaram por vários processos de encaminhamentos e chegaram a conseguir empregos e serem reinseridos na sociedade”, explicou a secretária Ana Paula Matos.

