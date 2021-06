Consumo consciente: ações para reduzir o desperdício fortalecem negócios de empresas baianas 

Não é raro nos depararmos no dia a dia com campanhas de incentivo ao consumo consciente. Apesar de muitas pessoas imaginarem que o conceito tem a ver apenas com o consumidor final e seus hábitos, é importante ressaltar que também envolve empresas e todos os processos pelos quais os produtos passam até chegar a seu destino final. Isso tudo levando em consideração o impacto que a produção terá no meio ambiente e na sociedade.

Uma das principais incentivadoras dessa campanha tem sido a Organização das Nações Unidas (ONU), que por meio da Agenda 2030, propôs aos países signatários os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS12), que possui entre suas metas “assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”. De acordo com a entidade, essas medidas visam a promoção da eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável e do acesso a serviços básicos.

Além disso, prioriza a informação, a gestão coordenada, a transparência e a responsabilização dos atores consumidores de recursos naturais como ferramentas-chave para o alcance de padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

Novas estratégias

Preocupada em entrar em consonância com as determinações da ONU, a indústria tratou de agregar ao seu planejamento as estratégias de consumo consciente já que, além do incentivo de entidades internacionais, o consumidor também passou a prestar mais atenção ao que está comprando e, principalmente, saber se aquele produto pode vir a provocar danos ao meio ambiente e à população.

Além disso, a gestão consciente dos recursos na produção também é responsável por ajudar às organizações a economizar com os gastos de insumos, gerando assim cada vez mais lucro, ou seja, todo mundo sai ganhando.

As práticas sustentáveis também estão presentes em todo o processo de produção da Suzano

Uma das principais estratégias para gerir os insumos de produção de maneira responsável é utilizar uma matéria-prima renovável, como faz a Suzano, maior produtor mundial de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papel da América Latina. A celulose produzida pela empresa é utilizada na fabricação de papel higiênico, guardanapos, fraldas, papéis de embalagem, de imprimir e escrever, entre outros.

Todos esses produtos são feitos a partir de árvores plantadas pala empresa em aproximadamente 1,3 milhão de hectares de áreas, dentre os quais cerca de 950 mil contam com matas nativas exclusivamente destinadas à conservação. As práticas sustentáveis também estão presentes em todo o processo de produção da empresa.

“Nossas metas de longo prazo incluem reduzir em 15% a captação de água até 2030. Além disso, somos autossuficientes na geração de energia e fornecemos o excedente para o sistema elétrico nacional. Em todas as frentes, exercitamos os nossos direcionadores de gestão: só é bom para nós se for bom para o mundo; gerar e compartilhar valor e gente que inspira e transforma”_Heverton Dias, gerente executivo industrial da Suzano em Mucuri (BA)

Energia renovável

Um dos recursos que mais gera despesas à indústria nacional é a energia, reconhecida como um dos insumos mais caros para a produção. No caso da Unipar, fabricante especializada em cloro, soda e derivados para usos industriais, a estratégia foi investir em uma fonte renovável através de um empreendimento conjunto com AES Tietê, que prevê a construção de um complexo de geração de energia eólica nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci, no interior do estado.

Com o investimento de R$ 620 milhões, o complexo terá capacidade para gerar 155 MW, suficiente para produzir o montante de cloro necessário para tratar água de mais de 40 milhões de pessoas.

“A parceria da Unipar com a AES para a geração de energia eólica sinaliza um reforço na busca por soluções energéticas sustentáveis à sua atividade, que tem na energia elétrica um dos principais insumos dentro do processo produtivo de soda e cloro. A partir deste investimento, garantimos que as plantas da Unipar no Brasil não recebem energia de geradores a partir de diesel, carvão e óleo combustível”_Mauricio Russomanno, CEO da Unipar

Reuso

Dentre outros exemplos de consumo consciente estão as práticas de reciclagem para reuso na rotina de produção da indústria. O reaproveitamento de itens que seriam descartados para novas finalidades, além de contribuir para o meio ambiente, também gera economia para as empresas.

Na construção civil, a Jotagê Engenharia absorveu essa iniciativa na sua rotina e vem destinando materiais como os pneus das frotas de caminhões para a reciclagem, além do fardamento dos colaboradores e, também, tem realizado a coleta seletiva solidária nos canteiros e escritórios da empresa.

Já a Yamana Gold, que atua no setor mineração, desenvolveu uma usina de compostagem no município de Jacobina, que atualmente está em fase de armazenamento dos adubos gerados pelos resíduos orgânicos da empresa. O composto produzido pela usina é 100% natural e leva cerca de quatro meses para ficar pronto. Após este tempo, entra a fase de armazenamento e, finalmente, está pronto para ser comercializado.

De acordo com o administrador da cooperativa parceira da empresa, Guilherme Mesquita, o adubo é revendido e a receita compartilhada entre os catadores. “O saco de 1kg de composto, que pode ser utilizado na agricultura e paisagismo, é vendido a R$ 2 e o dinheiro gerado é dividido entre os catadores", explica.

Todos saem beneficiados: a Yamana Gold, que possibilita a formação do composto, os catadores com a venda do material e o município, que tem o seu resíduo tratado”, comemora.

“A usina de compostagem implantada pela Yamana é uma inovação para a Bahia. Que eu saiba, apenas três cidades possuem esse instrumento: Jacobina, Entre Rios e Caetité. Além do bem para o meio ambiente, ainda estamos possibilitando a geração de emprego e renda na região”_Guilherme Mesquita, administrador da cooperativa parceira da Yamana Gold

