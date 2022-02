Consumo das classes C e D na Bahia foi o que mais cresceu no Brasil

Consumo em alta

O consumo das classes C e D na Bahia foi o que mais cresceu no país em dezembro de 2021, na comparação com o mês anterior. A alta foi de 41% e diversos setores colaboraram para o resultado, apontam os dados da Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander focada em inclusão econômica. Os destaques positivos ficaram por conta dos gastos em lojas de roupas (32%), lojas de artigos diversos (32%), supermercado (30%), automóveis e veículos (29%), companhias aéreas (22%), hotéis e motéis (20%) e transportes (18%). Por outro lado, recuaram os gastos com Serviços (-5%) e Rede Online (-3%).

Bom, mas...

Na média nacional, o consumo das classes C e D cresceu 31% na comparação com novembro, porém ainda apresentou uma retração de 13% na comparação com dezembro de 2020. Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil, afirma que o consumo foi impactado positivamente pelo 13° salário e pelas festas de Natal e Ano Novo. “Foi um ano de recuperação para o varejo, que ainda sofreu muito por conta da pandemia, mas dezembro trouxe um alívio e ficou acima das expectativas”, diz.

Compra presencial

Outro dado da pesquisa mostrou que 87% dos gastos totais em dezembro foram feitos presencialmente, o que representa dois pontos percentuais a mais se comparado a novembro. Em relação ao ticket médio, houve aumento significativo nos setores de Transporte (9%), Hotéis e Motéis (8%), Supermercado (8%) e Lojas de Roupas (7%). Entretanto, caíram os valores médios em cada compra com Rede Online (8%), Companhias Aéreas (5%) e Serviços (3%).

Aviação sustentável

A Braskem se tornou membro da Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), organização global de sustentabilidade, sem fins lucrativos, que promove o desenvolvimento de combustíveis e materiais renováveis e circulares. Como membro da RSB, a empresa passa a fazer parte de um ambiente que desenvolve e discute parcerias para o setor de aviação juntamente com Companhias Aéreas, fabricantes de Aeronaves e outras organizações. “Ser membro da RSB certamente será relevante para entendermos quais as melhores soluções em biocombustíveis de aviação e estarmos próximos de potenciais parceiros, clientes, sempre atentos as demandas da sociedade”, afirma Cirilo Vieira, Diretor de Combustíveis da Braskem.

Interior no exterior

Nelson Wilians Group (NWGroup), que hoje já está presente em Salvador, pretende abrir unidades em cidades do interior da Bahia este ano. Uma das áreas de atuação do grupo é a internacionalização de negócios. O grupo disponibiliza serviços de assessoria para formalização de projetos em outros países, principalmente onde já possui operações em curso, como China, Índia, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Chile e Peru, além de auxiliar na captação de players estrangeiros que desejam investir no Brasil. Também ajuda na identificação de fornecedores que possam contribuir na logística e outras vertentes para os negócios.

Seguros em conta

Com objetivo de ampliar o acesso da população de baixa renda aos serviços financeiros, a Alfa Seguros firmou uma parceria com a Onbank, fintech fundada na Bahia, para viabilizar a oferta de seguros de forma rápida, prática e on-line em todo o Brasil. No primeiro momento, a parceria pretende oferecer o seguro de acidentes pessoais. A previsão é de que, somente no primeiro semestre de 2022, sejam emitidas mais de 100 mil apólices.

Negócios de impacto

As inscrições para o 3º ciclo do Sebraelab Habitat de Impacto, programa de pré-incubação que selecionará até 30 negócios inovadores, startups ou não, estão abertas até o próximo domingo. O Programa é uma realização do Sebrae Bahia, em parceria com a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS). A participação é gratuita. Em 2021, o programa recebeu 50 candidaturas e 14 negócios foram selecionados. Para este ano, o Sebrae pretende alcançar ainda mais iniciativas para fornecer apoio técnico, conexões e espaços de trabalho.