Consumo excessivo de bebida alcoólica pode causar câncer de esôfago, comprova estudo

Em estudo inédito publicado pela revista Nature Genetics, pesquisadores do Instituto Nacional de Câncer (INCA) detectaram que o álcool deixa marcas físicas – ou assinaturas mutacionais – nas células do esôfago, o que pode ocasionar o tipo mais frequente de câncer no órgão, o carcinoma epidermoide. A doença é a 5ª de maior mortalidade entre os homens, e a 6ª mais incidente no Brasil.

Foram examinados 552 genomas de pacientes com câncer de esôfago de oito países (Brasil, China, Irã, Japão, Kenya, Malawi, Reino Unido e Tanzânia) durante cinco anos. Do total das estruturas genéticas investigadas, 5,4% são de brasileiros pacientes do INCA. No país, um dos fatores de risco mais conhecidos para a doença é o consumo de álcool, seguido pelo uso do tabaco e de bebidas em altas temperaturas, como o chimarrão.

"Ficou claro que o álcool, através do seu produto de metabolismo, acetaldeído, deixa danos genéticos no DNA dessas células do esôfago, que levam então, ao aparecimento do câncer", diz o pesquisador Luis Felipe Ribeiro Pinto, chefe do Programa de Carcinogênese Molecular e coordenador de pesquisa do Instituto.

A partir do material coletado, que incluiu amostras de tecido tumoral e de sangue dos pacientes, os pesquisadores procuraram pela chamada “assinatura mutacional”, que é um padrão específico de mutações no DNA de alguns tipos de câncer. A ideia é que, ao sequenciar todo o genoma de um tumor, seja possível encontrar o perfil dessas assinaturas e, assim, indicar quais componentes foram responsáveis por levar ao desenvolvimento do câncer naquele paciente.

De acordo com o pesquisador, a observação dessas assinaturas confere uma relação causal entre determinados hábitos ou exposições ambientais e o câncer, reforçando dados epidemiológicos que, em geral, não oferecem provas físicas.

“Um caso conhecido é o de câncer de pulmão, em que essa espécie de marca genética é causada pelo tabaco. O que observamos e ficou comprovado nessa análise é que o álcool deixa um rastro específico nos tumores de esôfago. No entanto, seguiremos realizando outros estudos, com novas amostragens, buscando investigar as marcas dos outros agentes conhecidos”, explica Luis Felipe.

Perfil mais comum

O pesquisador explica, ainda, que o carcinoma epidermóide de esôfago, o câncer estudado, corresponde a 80% dos tumores no mundo e é mais comum em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, com exceção para o Japão. No Brasil, em particular, acomete muito homens.

"Os seus principais fatores de risco são alto consumo de cigarros e bebidas alcóolicas. O consumo médio em pacientes que estudamos é em torno de 0,5L cachaça por dia, por décadas. O consumo médio de cigarro é em torno de dois maços por dia, em torno de trinta anos. Então esse é o típico perfil de quem tem esse tipo de câncer de esôfago", estabelece.

Além disso, esse tipo de câncer só manifesta sintomas quando está nos estágios três e quatro. Por isso, somente cerca de 15% dos pacientes diagnosticados com esse câncer continuam vivos depois de cinco anos. "Então, esse trabalho ajuda a oferecer pistas para tentarmos antecipar esse diagnóstico".

A análise faz parte do projeto Mutographs, liderado pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer/Organização Mundial da Saúde (IARC/OMS) e pelo Instituto Sanger do Reino Unido, que conta com um grupo de cientistas de dez países. O INCA representa o Brasil e a América Latina no projeto, com os pesquisadores Sheila Coelho Soares Lima e Luis Felipe Ribeiro Pinto, chefe do Programa de Carcinogênese Molecular e coordenador de pesquisa do Instituto. O estudo também contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).



Envelhecimento

Mais um fator observado, que também tem alguma relação a essas marcas mutacionais pesquisadas é o envelhecimento precoce, que pode estar diretamente associado ao baixo índice de desenvolvimento humano dos grupos pesquisados. “Ou seja, além de fatores já destacados, como o consumo de tabaco e de do álcool, o fator em comum por trás das assinaturas observadas nesses cânceres parece ser o baixo nível socioeconômico”, explica Sheila Lima.

Para a pesquisadora, a partir desse tipo de análise, é possível trabalhar de maneira mais precisa na prevenção primária e evitar que a doença se desenvolva.

O câncer de esôfago é o oitavo tipo mais incidente no mundo e o sexto de maior mortalidade, segundo dados da IARC. No Brasil, a doença é a sexta mais incidente, de acordo com dados do INCA, e a quinta de maior mortalidade entre os homens, sem considerar os tumores de pele não melanoma. As regiões Sul e Sudeste são as de maior incidência, com risco estimado de 14,48 e 9,53 casos por 100 mil habitantes, respectivamente.