Conta de água será reajustada em 9,15%; índice definido pela Agersa é menor do que o solicitado pela Embasa

O reajuste tarifário de 9,15% no valor dos serviços de água e esgoto prestados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) foi divulgado neste sábado (30). O percentual foi publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado (30) e ficou abaixo do valor solicitado pela prestadora, que foi de 13,73%.

O novo valor representa o acumulado dos períodos de 2020 (quando o reajuste estava suspenso) e de 2021. No entanto, a tarifa mínima residencial social não terá mudança, permanecendo em R$ 13,40.

O reajuste anual, que tem o objetivo de recompor as perdas inflacionárias dos custos de prestação dos serviços, foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), que é o órgão responsável pela regulação do setor. Essa taxa deve ser aplicada de forma linear sobre as tarifas vigentes e estará em vigor 30 dias depois da data de publicação.

A correção anual recompôs somente a variação da inflação do período medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e é prevista em lei. Com o reajuste, o valor da tarifa mínima residencial intermediária passará de R$ R$ 26,40 para R$ 28,80 para faixa de consumo de 0 a 6 m³.