Conta de celular poderá ser paga com o PIX, diz BC

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 16, por meio e nota, que as contas de telefone celular poderão ser pagas pelos brasileiros por meio do PIX - o sistema de pagamentos instantâneos. O acordo será assinado pelo BC e pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil).



Em nota, o BC informou que será possível pagar faturas de celular e recarga de serviços pré-pagos móveis e fixos.



"A parceria tem o objetivo de proporcionar o PIX como alternativa, melhorando a experiência de pagamento dos usuários e a gestão financeira dos recebimentos das empresas de telefonia móvel", disse a autarquia por meio de nota. "Além disso, reforça o PIX como uma alternativa de pagamento entre a população brasileira. A utilização do PIX para pagamento do celular será feita gradualmente, de forma autônoma, voluntária e independente pelas empresas."



Lançado em 16 de novembro, o PIX permite pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. As operações ocorrem em menos de dez segundos.