Conta precisa: o que o Vitória precisa para evitar o rebaixamento

A última rodada da Série B chegou da pior forma para o Vitória. Depois de perder por 3x1 para o CRB, segunda-feira (22), em Maceió, o Leão vai para a 38ª partida dependendo de uma combinação de resultados para não amargar a queda à terceira divisão nacional.

A missão envolve três jogos. Para começar, claro, o time de Wagner Lopes precisa superar o Vila Nova no Barradão, domingo, às 16h - se não ganhar, nem adianta a concorrência ajudar. O clube goiano ocupa a 10ª posição na tabela e está no grupo dos times que não brigam por mais nada na competição.

Mas os três pontos somente não são suficientes para evitar a queda e, pela última vez nesta campanha, a torcida vai fazer contas para sair do Z4.

O Londrina, que abre a zona do rebaixamento, em 17º, com 41 pontos, recebe o Vasco, no mesmo dia e horário. O clube carioca ocupa o 9º lugar, com 49 pontos, e também não briga por nada mais no torneio. Neste confronto, o time paranaense pode no máximo empatar em casa para livrar o Vitória da zona.

Um alento: o Londrina é o segundo pior mandante da competição, com apenas 37% de aproveitamento. Já o Vasco está com a cabeça voltada para a reformulação no elenco - e não tem tanto sucesso jogando fora do Rio de Janeiro, com 33% de rendimento.

Vitória e Remo se enfrentando pelo 1º turno da Série B, no Baenão (Foto: Fernando Torres)

A parte teoricamente mais difícil da combinação vem a seguir. Em Belém, o Remo, que é o 16º colocado com 42 pontos, enfrenta o Confiança, vice-lanterna e já matematicamente rebaixado. E diferentemente do Londrina, o Vitória torce, obrigatoriamente, por uma derrota dos mandantes.

Isso porque o rubro-negro baiano tem 40 pontos e, caso o clube paraense empate, chegaria aos mesmos 43 possíveis do Leão. Porém, no critério de desempate, a vantagem vai para o adversário, que tem 11 triunfos no campeonato, enquanto o Vitória tem só oito e iria para nove. Jogando no Baenão, o Remo tem a sexta pior campanha, com 44% de aproveitamento.

Ocupando a 18ª posição, o Vitória tem 91% de chance de cair para a Série C, de acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O risco do Londrina é de 76,8%; e o do Remo, 32%. Só um vai escapar. Além do Confiança, o Brasil de Pelotas já caiu

Em entrevista após a derrota para o CRB, o técnico Wagner Lopes ressaltou a difícil missão do clube na rodada decisiva, mas garantiu que, dentro de campo, o elenco irá fazer de tudo para evitar o rebaixamento.

"Enquanto tiver 1% de chances, vamos lutar, trabalhar. Se os outros times perderem, ainda tem a possibilidade de uma vitória nossa em casa. É lutar para que os resultados aconteçam e a gente fazer um bom jogo no próximo dia 28 em casa, contra o Vila Nova. Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para orientar da melhor maneira possível, assumir a responsabilidade. Eu sou o responsável.", afirmou.



Jogos envolvendo o rebaixamento

Vitória x Vila Nova | Barradão, 16h; domingo (28)

Londrina x Vasco | Estádio do Café, 16h; domingo (28)

Remo x Confiança | Baenão, 16h; domingo (28)