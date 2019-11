Contagem regressiva: Vitória tem mais três jogos até o fim do ano

A gordura que o Vitória acumulou nas últimas rodadas será crucial para o time nessa reta final de Série B. Isso porque, dos três últimos compromissos do rubro-negro na temporada, dois serão contra equipes com chances reais de acesso e que devem entrar com ‘faca nos dentes’ diante do Leão. O primeiro desafio é nesta sexta-feira (15) às 17h, contra o América Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte.

O Coelho é o quinto colocado com 55 pontos, apenas dois a menos que Coritiba e Atlético-GO, que são, em sequência, terceiro e quarto colocados da competição. As projeções do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais dão 47% de chances de acesso para o América.

Todo esse cenário ainda é acrescido de um provável caldeirão dentro do estádio, já que a diretoria americana fez promoção e disponibilizou ingressos no valor de R$ 5, justamente para atrair o seu torcedor para perto.

Com todo esse contexto, imagina se o Vitória ainda está com a corda no pescoço, como foi em boa parte da Série B? O time certamente teria uma pressão ainda maior sobre os ombros. Mas esse não é o caso: a equipe do técnico Geninho tem sete pontos de vantagem sobre o Z4 e tem o direito de jogar a responsabilidade da partida toda para cima dos mandantes. E isso pode ser uma boa oportunidade para um grupo que aprendeu a jogar no contra-ataque.

“Pensamento é positivo. A gente sabe que tem uma distância boa do primeiro da zona. Mas a gente também sabe que nosso objetivo não foi totalmente concluído. Vamos para mais uma decisão fora de casa com o objetivo de pontuar”, declarou o zagueiro Everton Sena.

Sequência

Depois do Coelho, a sequência do Vitória terá o segundo melhor mandante da Série B, o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, interior do Paraná.

O Operário somou 36 dos 54 pontos que disputou dentro de sua casa. É a mesma quantidade somada pelo Sport, atual vice-líder do campeonato. O time do sul do país só fica atrás do líder Bragantino, que conseguiu 41 pontos como mandante.

“O América-MG está na briga pelo acesso. O Operário está na parte de cima. O pensamento é de fazer excelentes partidas”, afirmou Everton Sena, bastante confiante.

A partida diante do Operário antecede a despedida do Vitória na temporada, quando o Leão recebe o Coritiba no Barradão. A equipe curitibana ainda briga por uma vaga na Série A de 2020.

“A gente teve altos e baixos, mas a gente nunca deixou de trabalhar, de se dedicar, dar nosso máximo. Nosso time vem em uma sequência muito boa, sem perder, sempre pontuando. Evoluímos bastante. É isso. Continuar na pegada”, avaliou o capitão e principal líder do rubro-negro.

Se vencer o América-MG, o Vitória fica ainda mais tranquilo porque escapa de qualquer possibilidade de rebaixamento. Ou seja, é vencer e acabar de vez com o pesadelo que foi o ano de 2019 para o torcedor do Leão.

*com supervisão do subeditor Miro Palma