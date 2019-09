Contas de Nego Ney e outras crianças serão apagadas do Instagram, diz coluna

O Instagram decidiu que vai fazer valeu seus termos de uso e vai tirar do ar as contas de menores de 13 anos, independente de se são famosos ou não. De acordo com o colunista Leo Dias, de Uol, o funkeiro Nego Ney foi um dos primeiros atingidos pela determinação.

Com apenas oito anos, Nego Ney conquistou o público e muitos famosos com a dança que leva seu nome. Mas essa semana ele recebeu um e-mail informando que sua conta seria deletada por ele ter menos de 13 anos, idade mínima determinada pelo Instagram para criação de uma conta na plataforma. A administração da rede social destaca que é preciso ter essa idade, "ainda que um adulto tenha dado permissão para se inscrever na rede social".

Nego Ney tem a conta desde 17 de março, mas até agora não havia recebido nenhuma comunicação. De acordo com Leo Dais, outras crianças famosas na rede podem ser atingidas pela decisão, como Enrico Bacchi, filho de Karina Bacchi, ou as crianças da família Poncio, José, João e Davi.

O Instagram informou apenas que seus termos de uso deixam claro que é preciso ter 13 anos para criar uma conta e quem viola isso pode ser banido.

Nesta terça-feira (17), a conta de Nego Ney segue no ar.