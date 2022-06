Contas do Luva de Pedreiro estão quase zeradas mesmo após contrato milionário, diz site

Muita coisa aconteceu com o jovem Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, desde que ele começou a gravar vídeos no campinho de futebol no interior da Bahia, em Quijingue. Mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, acordos publicitários milionários e fama internacional. Mas o que poderia ser o sonho do jovem 20 anos se tornou motivo de estresse, rendendo até um desabafo ao vivo.

Apesar de seus números explosivos e viagens, parece que a vida simples de Iran não mudou muito. Segundo o colunista Léo Dias, o jovem rompeu com seu empresário, Allan Jesus, e está com uma nova equipe. Mas o que os novos gestores descobriram foi o mais chocante: as duas contas bancárias do Luva estão praticamente zeradas.

De acordo com Léo Dias, as duas contas bancárias contam apenas com um giro de R$ 7.500, mas o saldo é inexpressivo.

Ainda segundo a coluna, a carreira do influenciador é extremamente rentável. Seu primeiro grande faturamento teria sido de R$ 300 mil. O destaque fica para o acordo publicitário fechado com a Amazon Prime Video, em que Iran se tornou a nova cara dos anúncios esportivos da plataforma de streaming. Para isso, o jovem teria recebido R$ 1 milhão.

A questão é que este dinheiro, aparentemente, não está nas mãos do Luva de Pedreiro. Que ainda mora no mesmo lugar e na mesma casa - sem reformas. O que falta entender é sobre como todo esse dinheiro foi gerenciado, visto que mesmo após o estouro nas redes sociais o jovem continua residindo em uma casa simples, no interior da Bahia.

Quem é Allan Jesus?

Dono da ASJ Consultoria, Allan Jesus foi quem primeiro chegou no Luva de Pedreiro quando seus vídeos começaram a bombar no "TikTok". O empresário tem um histórico dentro do mundo esportivo e já teve clientes como Douglas Costa, ex-jogador do Grêmio, e Thiago Silva, zagueiro do Chelsea e da Seleção.

Para além do campo, ele também fechou parcerias com outros figuras famosas como o humorista Rafael Portugal, o influenciador Victor Melo e a atriz Marcelle Casagrande.

Contudo, o que surgiu como uma ideia de profissionalização da carreira de Iran Ferreira aos poucos começou a alertar a internet. Nas redes sociais, pessoas começaram a questionar a forma como a carreira do Luva era comandada.

O rapaz recebeu vários convites de colaborações com outros famosos, com grande parte sendo ignorada, contratos que demoravam de serem fechados, havia ainda um excesso de menções ao empresário - e até à sua esposa - nas redes sociais do Luva.

Apesar da críticas, tanto Iran quando Allan jamais comentaram sobre o assunto. O empresário tinha até preparado o anúncio de uma "bomba" para esta quarta-feira (22), mas as coisas mudaram desde que Iran apagou todas as menções a Allan Jesus de suas redes.