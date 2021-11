Conti faz mistério sobre renovação com o Bahia: 'Já falei para o presidente'

Um dos destaques do Bahia em 2021, o zagueiro Germán Conti ainda não sabe qual vai ser o seu futuro a partir da próxima temporada. Emprestado ao Esquadrão pelo Benfica, o argentino tem vínculo com o clube baiano apenas até dezembro.

Durante entrevista, nesta terça-feira (9), no estádio de Pituaçu, Conti revelou que teve uma conversa com o presidente Guilherme Bellintani, na qual expressou a sua vontade, mas adotou o mistério ao ser questionado se vai seguir no tricolor.

"Meu pensamento já falei para o presidente, ele já sabe o que quero. Fiz um esforço muito grande também para vir para cá. Agora estou pensando apenas nestes oito jogos que temos para que o Bahia feche o campeonato da melhor maneira possível", iniciou Conti.

"Que a gente fique contente aqui e, depois, é o momento de descansar um pouco. Aqui tem muito jogo, e foi um ano muito exigente. Tem muita viagem. Descansar e pensar no que vai acontecer a seguir. [...] Agora é continuar focado, continuar o trabalho, tentando estar da melhor forma possível para que o carinho da torcida continue dessa maneira. Sou muito grato também, porque faço um esforço muito grande e sou reconhecido por isso", completou.

Um dos principais empecilhos para o Bahia conseguir manter Conti no elenco em 2022 está na questão financeira. No acordo de empréstimo, o Benfica estabeleceu o valor de 2 milhões de euros caso o Esquadrão queira adquirir o zagueiro em definitivo. Na atual cotação, as cifras giram em torno de R$12,7 milhões de reais.

O valor é considerado alto para os padrões do Bahia. Além disso, nas últimas temporadas o tricolor passou por dificuldade financeira, motivada, principalmente, pela queda nas receitas de bilheteria e com sócio torcedor.

Revelado pelo Colón, da Argentina, Conti foi comprado pelo Benfica em 2018. Sem espaço no time português, ele foi emprestado para o Atlas-MEX e Bahia.

No tricolor, Germán Conti não demorou muito para assumir a titularidade e se tornar um dos destaques da equipe. Ao todo, o defensor de 27 anos soma 37 partidas e um gol marcado com a camisa do Esquadrão. Esse ano, foi dele a responsabilidade de cobrar o último pênalti que deu ao Bahia o tetracampeonato da Copa do Nordeste na final contra o Ceará.