Conti leva 3º cartão amarelo e desfalcará Bahia contra Bragantino

A legião de estrangeiros em campo defendendo o Bahia não poderá ser repetida no próximo sábado (18), quando o tricolor recebe o Red Bull Bragantino pela 21ª rodada da Série A. O zagueiro argentino Conti recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque para o compatriota Diego Dabove.

Diante do Santos, no último sábado (11), o Esquadrão contou com cinco estrangeiros como titulares. Justamente o número máximo de atletas de outros países que podem ser relacionados para uma partida, segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro.

Além de Germán Conti na zaga, o time teve a estreia do também argentino Eugenio Isnaldo, contratado na última semana do Defensa Y Justicia. Lucas Mugni, do mesmo país, Óscar Ruíz, paraguaio, e Hugo Rodallega, colombiano, foram os demais.

Ainda que atue na defesa, Conti ainda não tinha sido suspenso. Ele foi titular em todos os 14 jogos em que esteve disponível para o Bahia na Série A, e tornou-se um dos destaques da equipe na temporada.

Quando o argentino não esteve relacionado por lesão, a dupla de zaga tricolor foi formada por Luiz Otávio e Juninho. O problema é que o segundo foi negociado para o Midtjylland, clube da Dinamarca.

Com isso, o substituto deve ficar entre Lucas Fonseca e Gustavo Henrique, zagueiros relacionados por Diego Dabove para a última partida, diante do Santos.