Contra jejum e por fuga do Z4, Vitória recebe o Sampaio Corrêa

O Vitória tem um objetivo urgente na Série B: ganhar. Em dez partidas realizadas na competição, o Leão venceu apenas uma, há quase um mês. De lá para cá, entrou em campo mais cinco vezes, com três derrotas e dois empates.

A nova esperança do rubro-negro de acabar com a maré ruim é nesta terça-feira (13), quando recebe o Sampaio Corrêa no Barradão, às 21h30. Foi em seu estádio que o time conseguiu sua única vitória até aqui, 3x1 sobre o Brusque. O plano é fazer valer mais uma vez o fator mandante e terminar de vez com o jejum.

Ganhar do time maranhense também é necessário para sair da zona de rebaixamento sem depender de outros resultados. O Vitória iniciou a 11ª rodada como a primeira equipe fora do Z4, na 16ª posição, com oito pontos, e caiu para 17º na segunda-feira, ultrapassado pela Ponte Preta, que empatou com o líder Náutico no Recife (1x1). Já o Sampaio briga no polo oposto da tabela: é o terceiro, com 18 pontos.

“A partida mais difícil do campeonato. Cada jogo é uma final, a gente tem que entrar com esse pensamento. Até porque não tem nenhum time bobo no campeonato. É um campeonato de alto rendimento. Todas as equipes querem pontuar para poder brigar e conquistar o acesso”, afirma o goleiro Ronaldo.

O maior problema do Vitória vem sendo a efetividade no ataque. O Leão até tenta, mas tem mostrado muita dificuldade em botar a bola na rede rival. Segundo os dados do site Footstats, o rubro-negro é o terceiro time da Série B que mais finalizou, com 143 conclusões. No entanto, é um dos que menos fizeram gols, com sete.

Ser eficiente se torna ainda mais importante diante de um rival como o desta noite. O Sampaio Corrêa é o dono da melhor defesa da segunda divisão, com três gols sofridos em dez rodadas.

“A gente tem que acertar os detalhes, o jogo é decidido nos detalhes e a gente está pecando nisso. Tem que caprichar, não só lá na frente, como atrás também, para que possa ganhar os jogos, ter uma sequência muito positiva e brigar pela parte de cima da tabela”, analisa Ronaldo.

Defensivamente falando, o Vitória sofreu nove gols. Dos 10 jogos que disputou, não foi vazado em dois.

Escalações

Titular em todas as partidas na era Ramon Menezes, o volante Pablo Siles será desfalque contra o Sampaio Corrêa. O uruguaio foi expulso com o cartão vermelho direto no empate em 1x1 com o Confiança, sábado, em Aracaju. Por sinal, o gol do Vitória foi marcado por ele.

Por outro lado, dois atletas voltam a ficar disponíveis. Um é o lateral esquerdo Roberto, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Disputa posição com Pedrinho, que foi julgado na segunda-feira (12) pelo STJD, por causa da expulsão diante do Guarani, e punido com um jogo de suspensão, já cumprido.

O outro que retorna é o zagueiro Thalisson Kelven, que não enfrentou o Confiança devido a desgaste muscular. Ele está entre os relacionados e a tendência é recuperar a posição que foi ocupada por João Victor em Sergipe.

Uma possível formação do Leão tem: Ronaldo, Cedric, Thalisson Kelven, Wallace e Pedrinho (Roberto); João Pedro, Fernando Neto, Bruno Oliveira e Soares; Ronan (David) e Dinei.

Já o Sampaio Corrêa perdeu um de seus titulares na defesa: o zagueiro Joécio ficou em São Luís se recuperando de uma lesão no pé. A tendência é que a vaga fique com Nilson Júnior

A equipe terá o retorno de Eloir, que se recuperou de um problema muscular. A dúvida é se ele seguirá improvisado na lateral esquerda ou se aparecerá no meio do campo.

Um provável Sampaio tem: Mota; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Zé Mario (Gui Campana); Mauro Silva, Ferreira e Eloir; Pimentinha, Jefinho e Jean Silva.