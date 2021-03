Contra o coronavírus, Mercado de Paripe recebe descontaminação preventiva 

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia realizaram descontaminação preventiva contra o coronavírus, no Mercado de Paripe, em Salvador, neste domingo (14)



Com uma solução de hipoclorito de sódio, os militares percorreram todas as áreas do local realizando a descontaminação. A ação acontece em ambientes com grande fluxo de pessoas, como mercados públicos, com o objetivo de evitar a proliferação do coronavírus.

Locais menores como caixotes para armazenamento de frutas e verduras também foram descontaminados de forma preventiva. Durante a desinfecção, o mercado estava fechado, sem a presença dos feirantes ou clientes. O administrador do local acompanhou toda limpeza e recebeu orientações.



Apesar da descontaminação, as precauções seguem as mesmas para a população, seguindo os protocolos sanitários já comuns ao nosso dia a dia nos últimos 12 meses, com uso de máscaras faciais e higienização das mãos com água e sabão ou álcool a 70%.