Contra o Treze, Vitória pode garantir vaga nas quartas do Nordestão

O Vitória chega para a 7ª rodada da Copa do Nordeste como o melhor mandante do Grupo B. Até aqui, está invicto no Barradão, onde ganhou de Santa Cruz e Bahia (2x0 e 1x0) e empatou com o CRB (1x1), um aproveitamento de 77,8%. Neste domingo (4), às 18h, o Leão tem mais um compromisso em casa pelo regional, contra o Treze, e pode já conquistar vaga antecipada para as quartas de final.

O rubro-negro é atualmente o 3º colocado do seu grupo, com nove pontos. São dois a menos que o líder Fortaleza. O vice é o CSA, que tem os mesmos nove pontos do Vitória e está na frente pelo maior número de gols marcados.

Para que o plano da vaga com uma rodada de antecedência dê certo, o Leão deve, acima de tudo, vencer. Assim, chegaria aos 12 pontos. Aí vem o outro lado da matemática: é preciso também torcer para que Salgueiro, no 5º lugar, e Altos, em 6º, não ganhem seus compromissos.

Os dois têm atualmente sete pontos, cada e, se empatarem neste fim de semana, alcançarão no máximo 11 no final, o que seria insuficiente para ultrapassar o Vitória.

Altos e Salgueiro, aliás, também jogam neste domingo (4), mas um pouco antes: o time piauiense mede forças com o Santa Cruz às 15h45, em casa, enquanto o pernambucano recebe o CRB às 16h. Portanto, o rubro-negro já entrará em campo sabendo dos resultados da dupla.

Se a vaga não vier agora, o Leão terá a última chance no sábado seguinte (10), contra o 4 de Julho, em Teresina.

Pelo fim do jejum

Um triunfo também renderia ao Leão o fim de uma sequência incômoda: a equipe só empatou nas últimas cinco partidas na temporada. Pelo Nordestão, 1x1 com o Sampaio Corrêa e com o CRB, além de 0x0 com o Confiança. Pelo Campeonato Baiano, 0x0 com o Bahia e, na última quarta-feira, 1x1 com o Bahia de Feira.

O técnico Rodrigo Chagas citou a frustração com os resultados e disse acreditar em uma vitória sobre o Treze. “Acho que, domingo, a gente vai poder sair sorrindo com uma vitória, porque a busca vai ser incessante em relação a isso. Essa cobrança está sendo muito grande por nós”, afirmou logo após o empate com o Bahia de Feira.

Chagas não conta com os volantes Gabriel Bispo e João Pedro, ambos suspensos. Cedric, Maykon Douglas e Ruan Nascimento devem aparecer no meio de campo.

Apesar dos dois desfalques, o treinador terá de volta os atletas poupados contra o Bahia de Feira. A tendência é que ele escale a equipe com: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Cedric, Maykon Douglas e Ruan Nascimento; Ygor Catatau, Samuel e David.

O Treze, por sua vez, é o 5º colocado do Grupo A, com oito pontos. Na rodada passada, venceu por 1x0 o clássico contra o Botafogo-PB. A equipe perdeu o zagueiro Rômulo, suspenso. Por outro lado, Birungueta, que foi desfalque por expulsão, está novamente à disposição.

O time paraibano deve ter em campo: Jeferson; Paulinho, Vital, Marlon e Emerson; Régis, Darlan e Kleiton Domingues; Jairinho, João Leonardo e Birungueta.