Contratada pela Globo, Juliette vira embaixadora da Globoplay

Campeão do BBB21, Juliette Freire foi anunciada nesta quinta-feira (3) como nova embaixadora da Globoplay, contratada pela Globo.

A advogada vai participar de campanhas para promover a plataforma de streaming nas redes sociais. Ela também deve fazer parte de novos projetos do serviço e da Globo, que ainda não foram anunciados.

"Que alegria me sentir em casa nessa plataforma que mostrou um pouquinho de quem eu sou e que agora é minha parceira aqui fora também. Tô feliz, tô grata e doida pra aprontar muito conteúdo pra vocês!", escreveu Juliette nas redes sociais.

A campeã também teve propostas das principais gravadoras do país para se arriscar em uma carreira musical, mas até agora não fechou com nenhuma. No reality show, Juliette chamou atenção cantando em algumas festas e recebeu muitos elogios. Sony, Warner e Universal já demonstraram interesse em contar com Juliette no catálogo.

Por enquanto, contudo, ela assinou um contrato com a empresa que cuida da imagem de Anitta e tem feito acordos publicitários.