Contratada por Gleisi, namorada de Lula tem salário de R$ 17 mil em estatal

Foto: Reprodução e AFP

Namorada e futura esposa do ex-presidente Lula (PT), a socióloga Rosângela da Silva é funcionária da estatal Itaipu Binacional e tem salário superior a R$ 17 mil, segundo a revista Veja.

A publicação afirma que “Janja Lula da Silva”, como ela é conhecida, foi contratada sem processo seletivo após a primeira eleição do petista e assumiu o escritório em Curitiba. Na época, a empresa tinha como diretora financeira Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT.

Com a saída de Lula da presidência para dar o cargo a Dilma Rousseff, Janja passou a trabalhar como assessora de comunicação e relações institucionais da Eletrobrás. Em 2017, um mês antes de Lula ser preso, ela foi realocada para Itaipu onde permanece até hoje, com o salário de R$ 17.537.

Rosângela é filiada ao PT desde os anos 80 e teve namoro assumido com Lula na semana passada, por amigos do ex-presidente.

Segundo a publicação, ela foi vista na sede da Polícia Federal em visita ao petista por sete vezes. A primeira, em junho de 2018, foi para comemorar o Dia dos Namorados.

De acordo com o jornal O Globo, Janja costuma controlar as visitas a Lula na cela e não recebeu aprovação de todos os filhos do ex-presidente.

Lula é viúvo desde 2017, quando sua ex-esposa Marisa Letícia morreu de derrame, aos 66 anos. O ex-presidente afirmou que pretende se casar com a socióloga quando sair da prisão, onde responde por corrupção e lavagem de dinheiro.