Contundido, Nino Paraíba está fora do jogo contra o Santos

O Bahia terá um desfalque importante no recomeço do Brasileirão. O lateral direito Nino Paraíba foi vetado pelos médicos e está fora do jogo contra o Santos, sábado (13), às 19h, em Pituaçu. O jogador sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante o empate em 1x1 com o Grêmio, na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, disputada na última quarta-feira (10), em Porto Alegre, e não tem condições de atuar contra a equipe paulista.

O volante Flávio substituiu Nino Paraíba contra o Grêmio. Ele foi improvisado porque Roger Machado não tinha no banco nenhum jogador da posição à disposição. Substituto imediato da lateral direita, Ezequiel não pode atuar com a camisa tricolor pela Copa do Brasil, porque já disputou a competição pelo Fluminense. Contra o Santos, Ezequiel vestirá a camisa do Bahia pela segunda vez desde que chegou ao Fazendão, em abril.

Ele foi titular no empate em 0x0 com o São Paulo, na 5ª rodada da Série A, e ficou em campo até o apito final. Na ocasião, ele também substituiu Nino Paraíba, mas na ocasião o companheiro de posição estava suspenso porque havia levado o terceiro cartão amarelo.

Nino Paraíba não passou por exames de imagem e, ao menos a princípio, não será necessário. Ele já iniciou o tratamento, mas o clube não divulgou uma previsão de retorno aos treinos. A presença do lateral no confronto decisivo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova, não é certa. O primeiro jogo terminou empatado em 1x1 e quem vencer a partida de volta garante vaga nas semifinais. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.