Convento do Carmo será reaberto sob nova gestão

(Foto: Alô Alô Bahia)

Fechado desde abril de 2020, o hotel Convento do Carmo, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, será reaberto sob o comando do grupo português Convento do Espinheiro, comandado pelo empresário Nuno Camacho. Ao adquirir o hotel em Évora, o empresário definiu uma estratégia clara de atrair turistas exigentes e conhecedores da hotelaria de luxo para aquela região. O mesmo deve ser aplicado no hotel da capital baiana, que fica em um edifício do século XVI, a 600 metros da Igreja de São Francisco e a 800 metros do Mercado Modelo.

