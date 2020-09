Conversão de leitos de covid-19 para outras doenças vai começar em Salvador

A conversão dos leitos para covid-19 em leitos usados para outras doenças vai começar pelo Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, informou nesta sexta-feira (4) o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates. O assunto foi discutido entre prefeitura e governo do Estado.

Os leitos deste hospital especificamente serão dedicados ao atendimento de pessoas com doenças vasculares, explicou o secretário, que participa nesta manhã da inauguração de um posto de saúde da família no Resgate.

"Ontem, tivemos uma reunião com o secretário Fábio Vilas Boas e já iniciamos as tratativas para o processo de conversão desses leitos. Ficou acertado que vamos iniciar a desmobilização pelo Ernesto Simões. Hoje, temos 692 leitos de UTI para covid-19. Até a próxima semana, teremos 672 porque esses leitos serão convertidos para atendimento de doenças vasculares. Isso porque, atualmente, muitas pessoas estão apresentando problemas vasculares nas UPA's e causando uma sobrecarga no sistema", afirmou Leo.

O prefeito ACM Neto afirmou ontem que ainda não encarava esse momento como o certo para desmontar os hospitais de campanha e havia adiantado que a conversão de leitos deveria começar pelas unidades regulares.