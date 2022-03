Conversas com o PP estão 'avançando', diz Bruno Reis

Após a oficialização da saída do PP da base do governo do PT, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que as conversas com o partido estão avançadas na esfera estadual. Mas, ainda não há nenhum apoio previsto para a gestão municipal.

"O PP ontem deu um passo importante, mostrou desprendimento e desejo de respirar novos ares e seguir novos caminhos. As conversas estão acontecendo, estão em estágio avançado e espero que elas possam se concretizar", disse o prefeito, em conversa com a imprensa, nesta terça-feira (15).

Reis disse ainda que a chapa estadual ainda não está definida. "Não há nada decidido ainda em relação à chapa. As conversas ainda estão em curso. MDB e PDT são aliados nossos, nós já tínhamos conversado e trabalha juntos, e nosso desejo é poder avançar com essa aliança e não há nenhum tipo de problema sobre isso", garantiu.

Saída de secretários

Na gestão municipal, Bruno Reis confirmou que há a previsão da saída de apenas dois secretários para disputar as eleições: Léo Prates, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e Fábio Mota, da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Secult).

"Léo Prates é candidato a deputado estadual e talvez o secretário Fábio Mota pode ir colaborar ajudando na campanha de candidato ao governo de ACM Neto", disse.