Coordenador de marketing Carlos Parreira morre durante viagem à Alto Paraíso

O coordenador de marketing Carlos Henrique Vieira Parreira, de 24 anos, morreu após o carro em que ele estava cair de uma ponte e parar dentro de córrego em Alto Paraíso, cidade turística do nordeste de Goiás, famosa pelas cachoeiras. A Polícia Civil investiga o acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na sexta-feira (20), em uma região conhecida como Macaquinhos. Uma testemunha que ajudou no resgate acredita que o motorista do carro, um VW T-Cross, perdeu a visualização da pista por causa de poeira.

O carro passou direto pela ponte Rio Tocantins, despencou de uma altura aproximada de 4 metros e caiu dentro do córrego. Carlos Henrique Parreira morreu no local, antes de os bombeiros chegarem.

Mais quatro amigos que estavam no veículo se feriram. Segundo familiares, dois foram para hospitais de Brasília (DF), um para o Hospital de Base e outro para um particular. Um terceiro amigo se recupera no Hospital Municipal de Alto paraíso, aguardando um familiar levá-lo para São Paulo. O quarto amigo foi para o Hugol, em Goiânia.

O velório e sepultamento do jovem aconteceram no sábado (21), no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. A irmã gêmea dele, Mineia Vieira, disse que ele era "uma pessoa amada, querida, especial, de um sorriso enorme, alegre e que gostava de ajudar pessoas".

A irmã conta ainda que Carlos Henrique era goianiense, mas morava em São Paulo há 7 anos por causa do trabalho e da faculdade. Ele era formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e tinha diversos amigos na Bahia. As informações são do G1.