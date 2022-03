Copa do Brasil: Ingressos para Vitória x Glória já estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Glória, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, começaram a ser vendidos neste domingo (20), através da internet, no site www.futeboilcard.com.br. A bola rola na quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão, e a capacidade total do estádio está liberada, de acordo com novo decreto estadual.

Na segunda-feira (21), o torcedor poderá adquirir os bilhetes no posto fixo localizado na loja do Shopping Capemi, que funciona na segunda das 12h às 17h e, na terça (22), das 10h às 17h. No dia do jogo, as bilheterias do Barradão estarão abertas das 14h às 22h30. A venda de meia entrada será feita exclusivamente nos pontos de venda fixos. No ato da compra é necessário a apresentação da carteira de meia entrada. Confira a seguir os valores do ingresso.

PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 40 | Meia: R$ 20

Cadeira

Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 28

Cadeira: R$ 70

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 40

Meia: R$ 20

INFORMAÇÕES

▪ Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

▪ Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da campanha de vacinação, deverão apresentar seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra a covid-19;

▪ Uso de máscara continua sendo obrigatório.