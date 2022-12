Copa do Mundo: Modelo croata é banida de estádios do Catar por 'roupas provocantes'

Além da seleção, um dos grandes destaques da Croácia nesta Copa do Mundo é a modelo Ivana Knoll. Ela decidiu frequentar os estádios no Catar com roupas 'ousadas e provocantes' para contrastar com as islâmicas que usam burcas. Com isso, ela já está sendo considerada a musa do torneio.

Quem não gostou de toda essa atenção e ousadia foram as autoridades cataris. Por isso, ela foi banida dos estádios do país por "atentar contra os costumes locais". A punição já vale para esta terça-feira, quando a Croácia enfrenta a Argentina pelas semifinais da competição.

Segundo o jornal português O Jogo, a medida começou já no último jogo da Croácia, contra a seleção brasileira. Ela foi expulsa do estádio e não pôde ver a classificação de seu país.