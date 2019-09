Copa do Nordeste terá sorteio dos grupos no dia 26

O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2020 acontecerá no dia 26, desta vez em Aracaju, seguindo o rodízio feito a cada ano. O modelo da competição regional será o mesmo que foi implantado em 2019, com dois grupos de oito integrantes cada e com as equipes de um grupo enfrentando as do outro. Com isso, os clássicos na primeira fase estão garantidos, entre eles o Ba-Vi, já que, pelo regulamento, Bahia e Vitória terão que ficar em grupos separados. A novidade para 2020 é o retorno do Sport após dois anos afastado por vontade própria. A nova direção do rubro-negro pernambucano, que tomou posse neste ano, discordou da decisão da gestão anterior e decidiu retomar a participação no regional. Além do Sport, Santa Cruz e Náutico participarão do torneio. Ceará e Fortaleza, assim como CSA e CRB, estão garantidos. Os outros representantes são ABC, Botafogo-PB, América-RN, Confiança, River, Imperatriz e Frei Paulistano.

Duas datas ainda estão pendentes

O Nordestão será sorteado ainda com uma pendência de calendário: atualmente a CBF tem que ceder 12 datas para a competição, o que força o torneio a ter jogos únicos nas quartas de final e semifinais. A intenção da Liga do Nordeste é ter 14 datas para resolver esse problema, mas a liberação destas datas a mais no primeiro semestre ainda está em negociação. Os clubes pretendem se reunir em Recife antes do sorteio para resolver o impasse.

Paulo Carneiro na bronca com TV

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, ficou na bronca com o comentarista Rodrigo Bueno, da Fox Sports. Em um comentário na TV no último sábado (7), Bueno disse que o Bahia não tinha mais "rival" no estado, já que o Leão está "penando" na Série B. Carneiro foi ao Twitter e afirmou que o comentarista “deveria ser demitido pois demonstra total despreparo pra função. Devia limpar a boca quando se referisse ao Vitória”.

Camisas 8 e 10 do Bahia sem ninguém

Com o empréstimo de Ramires ao Basel, da Suíça, o Bahia ficou sem representantes nas duas camisas mais tradicionais do tricolor. O meia usava a 10, número mais marcante do futebol brasileiro. A camisa 8, já vestida por ídolos como Bobô e Douglas, era usada por Guilherme, que deixou o clube em abril.

Rubinho Barrichello na Fonte Nova

O piloto Rubens Barrichello chega a Salvador hoje para visitar a Arena Fonte Nova e se reunir com o governador Rui Costa. Atualmente na Stock Car, Rubinho, de 47 anos, vai ceder utensílios pessoais para o museu da história do automobilismo que será erguido na área externa do estádio. O piloto disputou 326 corridas na Fórmula 1, entre 1993 e 2011, conquistando 11 vitórias e sendo vice-campeão mundial em 2002 e 2004.

Atletas da base do Bahia de Feira em destaque

Além da bela campanha no Campeonato Baiano, em que acabou vice-campeão, o Bahia de Feira conseguiu avançar nas categorias de base. Três jogadores formados no Tremendão estão emprestados para times da Série A. São eles o volante Daniel Borges, no Atlético-MG, e os atacantes Fabrício Simões e Cauã Rocha, ambos no Palmeiras. Eles chamaram a atenção dos grandes clubes na Salvador Cup sub-16, em que o Bahia de Feira também foi vice, só perdendo do Athletico-PR na final.