Copa, multa ao PL e o adeus ao Tremendão

A Copa começou

Dessa vez a espera foi maior. Ao invés dos usuais quatro anos, foram quatro anos e meio até mais uma Copa do Mundo de futebol. A do Catar foi iniciada no último domingo (20) e a zebra não demorou muito a passear nos gramados cataris. Logo na terça-feira (22), Argentina, uma das favoritas ao título, foi surpreendida pela Arábia Saudita, que venceu os hermanos por 2x1 com Messi e tudo. No dia seguinte, foi a vez dos alemães serem derrotados por uma equipe, teoricamente, mais fraca. De virada o Japão fez 2x1 na Alemanha. Entre as favoritas, franceses, com um 4x1 na Austrália, ingleses, com um 6x2 no Irã, e espanhói,s com sonoros 7x0 na Costa Rica, foram os times que largaram melhor. O Brasil, favorito que pegou o adversário mais forte na estreia, fez 2x0 na Sérvia com dois gols de Richarlison, um deles, um golaço.



PL questiona urnas e leva multa

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, protocolou um relatório de auditoria, sem indicar provas de fraude, pedindo a anulação de votos de algumas urnas no segundo turno. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, requisitou que, para dar andamento ao pedido, o PL colocasse também o primeiro turno no relatório, já que as urnas eram as mesmas. A legenda não atendeu ao pedido, então Moraes multou o PL em R$ 22,9 milhões por litigância de má-fé e bloqueou os valores do Fundo Partidário até que o partido pague a multa.



Enem tem abstenção de 32,4%

Os gabaritos oficiais das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última quarta-feira (23). As provas foram aplicadas nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. O Enem 2022 teve abstenção de 32,4%. Havia 3.476.226 inscritos nas modalidades impressa ou digital, mas só cerca de 2,5 milhões de estudantes participaram de pelo menos um dia de prova.

Tremendo adeus

O cantor Erasmo Carlos morreu na terça-feira (22), aos 81 anos, em um hospital na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista, que havia passado mais de duas semanas internado, voltou ao hospital na noite de segunda-feira (21) e, desta vez, não resistiu. Erasmo Carlos era cantor, compositor, ator e multi-instrumentista, e era conhecido como "Tremendão". A causa da morte de Erasmo não foi divulgada oficialmente. Grande amigo e parceiro, Roberto Carlos lamentou, no Instagram: “Minha dor é muito grande. (...) Ele viverá sempre no meu coração”.

Meme da semana

Copa do Mundo é certeza de bola na rede e de zebras. E se tem zebra, tem meme. Desta vez, a brincadeira foi com os apostadores, que achavam a vitória argentina contra a arábia saudita como aposta ganha. esqueceram de combinar com os sauditas...

#tábombandonoInsta

O ator Érico Brás tripudiou dos argumentos da aposentada Elisabeth Morrone, que praticou racismo contra o humorista Eddy Jr em outubro. A defesa dela alegou que a mulher estava sob efeito de medicamentos, por isso não recordava o que tinha ocorrido. As investigações sobre o caso seguem. Confira nos comentários do post abaixo:





