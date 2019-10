Copom corta Selic para 5% ao ano, menor taxa básica de juros da história

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimidade, nesta quarta-feira (30), fazer o terceiro corte seguido de 0,50 ponto percentual na Selic, que chega a 5,00%, a menor taxa básica de juros da história.

No comunicado do Banco Central (BC), também foi adiantado que há espaço para mais uma redução no fim do ano.

“O Comitê avalia que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir um ajuste adicional, de igual magnitude”, diz a mensagem.

A decisão já era esperada, como mostrou uma pesquisa feita pela XP Investimentos.

A mediana das estimativas das 32 gestoras questionadas apontou para uma Selic em 4,5% no fim do ano, indicando que além do corte de hoje deve haver mais um de 0,5 p.p. na última reunião do ano, que ocorre nos dias 10 e 11 de dezembro.