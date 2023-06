Coquetel lança evento de construção civil que acontece em Salvador

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o Sinduscon e a Bahia Eventos fazem na próxima segunda-feira (5) um coquetel para lançamento da 1ª Constru Nordeste, uma feira que vai reunir todo ecossistema da construção civil para discutir as melhores práticas, novidades e tendências do mercado.

A expectativa dos organizadores é receber por volta de 20 mil visitantes nos três dias de evento, previsto para acontecer de 20 a 22 de setembro, no Centro de Convenções de Salvador.

Por volta de 150 marcas expositoras estão confirmadas no evento e a expectativa dos organizadores é receber por volta de 20 mil profissionais nos três dias de evento para conhecer os lançamentos e fazer negócios com empresários do setor de todo o Brasil, fornecedores, lojistas, engenheiros e arquitetos, empreiteiras, designer de interiores, decoradores, paisagistas, estudantes e toda a indústria da construção.