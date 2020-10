Cor ideal: 10 opções para deixar a casa no tom e na vibração que deseja

Se a vida tem a cor que se pinta, na casa não pode ser diferente. Vermelho, rosa, laranja. Ou melhor, Vitoriana, Bala Toffee ou Anos Setenta? “A cor ideal é aquela que combina com o estado de espírito e seu momento de vida”, destaca a jornalista Chris Campos (@casadachris), especializada em Decoração e apresentadora do Cultura & Design na TV Cultura, sobre como harmonizar as sensações que as cores são capazes de transmitir na decoração de casa.

Chris também já esteve no comando do Decora, no Canal GNT, e, junto com outras especialistas em designer de interiores, ela sugeriu algumas cores que não apenas seguem o que é tendência, mas que provocam sensações.

“Existem várias maneiras de conseguir resultados surpreendentes apostando apenas no uso das cores. Adoro paredes e portas pintadas da mesma cor”, dá a dica. Confira 10 opções e escolha a próxima parede de casa para pintar.





1. Vitoriana (Suvinil)

(Imagem: Reprodução)



A primeira sugestão da apresentadora Chris Campos é a cor Vitoriana, um rosa com efeito suave. Rosa é uma cor quente que transmite aconchego e conforto. “É importante observar as sensações despertadas pelas cores. Tenho apostado em cores diferentes para cada ambiente. Tenho um tom desse na minha sala”.





2. Papel picado (Suvinil)

(Imagem: Reprodução)

É uma cor neutra puxada para o cinza. A designer de interiores Jéssica Mendes (@superdecoracao) ensina a fazer o teste antes de decidir qual tonalidade usar: “vale fazer dois, três ou mais quadrados na parede com fita crepe e pintá-los. Essa é uma dica boa para quem ama paredes brancas, mas quer ousar sem errar”.



3. Tempestade Iminente (Coral)

(Imagem: Reprodução)

A cor dá uma sensação energizante, como caracteriza a design de interiores Fernanda Fonseca (nandafonseca_projetos), consultora da Todeschini Móveis Planejados.“A intensidade do azul-índigo o tornou um dos queridinhos do mundo da decoração. É uma tonalidade que adiciona vivacidade em ambientes como a cozinha, por exemplo”.



4. Bala Toffee (Suvinil)

(Imagem: Reprodução)

Essa é a cor que Chris Campos recomenda para ambientes como o home office. É uma variação de um rosa alaranjado criada para levar sensibilidade, ao despontar como novos neutros, conforme o catálogo de Tendências da Suvinil, quando a cor foi lançada em 2018-2019. “Usei a cor na minha biblioteca”, conta.

'É importante observar as sensações despertadas pelas cores', destaca Chris Campos

(Foto: Divulgação/ Casa da Chris)



5. Biscoito caseiro (Suvinil)

(Imagem: Reprodução)

“Como é uma cor base, serve em todos os ambientes onde podem ser feitos diversos tipos de combinações. Adoro o tom amarronzado do Biscoito Caseiro, misturado com madeiras escuras e móveis brancos. Transmite uma sensação de sobriedade e deixa o ambiente bem elegante”, sugere Jéssica Mendes.



6. Praça no inverno (Coral)

(Imagem: Reprodução)

A cor traz para dentro da casa a energia de estar perto da natureza. “É uma tonalidade ligada à biofilia, uma tendência da arquitetura atual. É também uma ótima opção para quem gosta de tons mais neutros, mas quer fugir do comum. Use na sua cozinha, sala de estar ou na varanda gourmet”, orienta Fernanda Fonseca.

'Tons ligados à biofilia (amor à vida) se tornaram uma tendência da arquitetura atual', explica Fernanda Fonseca

(Foto: Divulgação)



7. Anos Setenta (Suvinil)

(Imagem: Reprodução)

Um laranja vibrante para ambientes como a cozinha é mais uma aposta de Chris Campos. É uma cor quente para quem não tem medo de experimentar, sair do óbvio, se reinventar. “As cores entraram com tudo aqui em casa. Depois de uma fase de branco total, busquei um efeito mais radiante”.





8. Algodão Egípcio (Suvinil ou Coral)

(Imagem: Reprodução)

É cor que sempre está em alta, uma espécie de “curinga” para a decoração. O tom fica bem em qualquer luz, é versátil. Branco remete paz, leveza e tranquilidade para qualquer ambiente. “É um clássico usado até hoje”, pontua Jéssica Mendes.



9. Vista do Imperador (Coral)

(Imagem: Reprodução)

Luz, alegria, calor. Mais uma cor quente para aquecer a casa. “É um tom de amarelo que emana coisas boas, plenitude, inspira a criatividade. Além do uso no home office, o amarelo na cozinha estimula a fome e favorece os relacionamentos”, indica Fernanda Fonseca.



10. Elefante (Suvinil)

(Imagem: Reprodução)

O tom é um cinza mais fechado, que Jéssica Mendes aconselha para os ambientes “mais moderninhos” da casa onde mora.

'Cores frias como o cinza trazem calma', pontua Jéssica Mendes

(Foto: Divulgação)

“No geral, cores frias como o cinza trazem calma, leveza e amplitude. Essa é uma tonalidade que compõe superbem com o preto e também com o madeira”.