'Coração em mil pedaços', diz amiga de Yasmim Gabrielle ao comentar morte

Endy conhecia Yasmim desde os 8 anos (Foto: Acervo Pessoal)

Amiga de infância da cantora Yasmim Gabrielle Amaral, 17 anos, que morreu no domingo passado, a estudante Endy Mendonça Silva revelou detalhes de sua relação com a ex-caloura do Programa Raul Gil.

“Estou desolada. Meu coração está em mil pedaços. Não acreditava que estava vendo ela naquele caixão”, contou Endy, em entrevista à Veja SP.

A jovem foi encontrada morta em sua casa, na cidade de Santa Isabel, no interior de São Paulo. Yasmim sofria de um quadro crônico de depressão.

Abalada, a amiga da menina diz que foi sua avó quem contou sobre a morte da colega. “Passei mal. Tiveram que me levar para o hospital“, lembra ela, que sempre se refere a Yasmim pelo apelido de Mim.

Endy explica que, apesar da doença, Yasmim era uma menina “cheia de sonhos”.

"O maior sonho dela era ser pediatra", relatou.

As duas moravam em cidades diferentes, mas sempre se falavam. Endy reside em Igaratá, município vizinho a Santa Isabel. Ambos os locais são no estado de São Paulo.

As duas conversaram pela última vez na quarta-feira (17), pelo WhatsApp.

No print da tela, é possível ver “Mim” comentando a foto de um bebê que a colega tinha postado. “Naquele dia, ela estava superbem. Estava animada”, relata Endy.

A última mensagem trocada pelas amigas foi na última quarta (17) (Foto: Reprodução/Veja SP)

Yasmin morava com o pai e a madrasta. A menina havia perdido a mãe em 2012, vítima de câncer.