Coragem para ser feliz: baiana conta como resgatou autoestima empreendendo

Certa noite, ao voltar para casa depois de um dia extenuante de trabalho, cheio de estresse, cobranças e metas não alcançadas, Lorena Monteiro ouviu algo do filho que lhe abriu os olhos para a situação profissional. “Chegava reclamando e gritando com eles e foi assim que ele me respondeu: Boa noite, mãe. Como foi seu dia de trabalho? Aquilo me desarmou (foi um choque!) e me fez enxergar que estava perdendo minha essência de mãe”.

O ano era 2015. Armada de coragem, pediu demissão da instituição financeira e decidiu apostar na venda de semi joias que fazia como uma forma de complementar a renda. “Não tinha nada certo, só queria me sentir leve e voltar a ser feliz! Pedi muito a Deus que me amparasse nas minhas decisões e que por mais momentos difíceis, que não me deixasse entregar...cair em depressão, arrependimento”, relembra.

Na nova etapa da vida, ela precisou vencer a timidez, o perfeccionismo e se desapegar do status e dos benefícios que o antigo cargo proporcionavam para fazer o que a fazia feliz. “Pensei em desistir inúmeras vezes, em voltar a trabalhar de carteira assinada, mas me mantive firme. Empreender não é uma tarefa fácil, mas é realizadora”, completa.



As lições que Lorena aprendeu serão compartilhadas na live Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 03, às 18 horas, no perfil do Jornal Correio, no Instagram. Na oportunidade, a empreendedora também vai contar como conseguiu driblar a pandemia no ano passado e não perder as vendas.

Esse ano, apesar do cenário pouco alentador, Lorena diz que não dá para ficar paralisada pelas más notícias e ensina como a coragem pode ser uma aliada importante para se manter firme nesse momento em que as medidas restritivas ficam mais duras. A live Empregos e Soluções conta com a apresentação e mediação da consultora Flávia Paixão.