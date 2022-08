Coreano pagodeiro agradece fãs brasileiros por reconhecimento do YouTube

O coreano Kwon Min-Sung, de 22 anos, que já anunciou sua vinda à Salvador, agradeceu nesta sexta-feira (19) pelo presente que recebeu do YouTube: a placa de prata do YouTube. A plataforma entrega a placa para aqueles canais que conseguem alcançar 100 mil inscritos.

Através dos stories do Instagram, Kwon mostrou que estava emocionado com o presente e falou que estava ansioso para desembarcar em terras brasileiras, que está marcado para acontecer no dia 26 de agosto.

"Graças aos fãs brasileiros, ganhei um botão prateado no YouTube. Eu amo vocês, meus fãs brasileiros. Te amo para sempre, meu Brasil. Não vejo a hora de ir para o Brasil", escreveu.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Coreano x Oh Polêmico

O coreano, em conversa com o CORREIO nesta quinta-feira (18), comentou que precisa vir à Salvador para conversar com o cantor Polêmico sobre a possibilidade de fazer parte do clipe do artista. "Acho que precisarei ir a Salvador e, pessoalmente, conversar com ele sobre isso. Ele me dá todo o apoio e eu o ajudarei o máximo que eu puder", comentou.

O dançarino desembarca em Salvador no dia 26 de agosto, com a ajuda do pagodeiro, que viu seu nome circular não só pelas ruas da capital baiana, como também pela Coreia. Atualmente, Kwon acumula 1,4 milhão de seguidores no TikTok e 384 mil no Instagram.

O dono do Hit 'Samba do Polly' agradeceu o sucesso e reforçou que quer a presença do famoso da web em seu clipe. “Passando para agradecer o amigo coreano que vem fazendo sucesso na internet. O vídeo f*da com minha música. O homem gostou do 'Samba do Polly', vários vídeos fazendo sucesso. Tava falando com ele que tô querendo trazer ele pra cá, pra ele estar participando do meu clipe e ir pra cima, grandão. Tamo junto! Papai do céu continue te abençoando, e só fé, aqueles piques. 'Corean-baiano', coloquei esse apelido nele. F*da, f*da, o homem é brabo demais”, disse em um vídeo nas redes sociais.