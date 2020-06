Coreia do Norte explode escritório de relações com a Coreia do Sul

A Coreia do Norte explodiu um escritório de coordenação de relações com a Coreia do Sul nesta terça-feira (16). A explosão aconteceu na cidade fronteiriça de Kaesong.

"A Coreia do Norte explodiu o escritório de Kaesong às 14h49 locais", disse o ministério, que trata das relações entre as duas Coreias, em uma breve mensagem à imprensa. Antes disso, a agência de imprensa sul-coreana Yonhap relatou a explosão e uma fumaça intensa no complexo industrial onde o escritório está localizado.

As tensões entre os dois países aumentaram quando Pyongyang ameaçou cortar os laços inter-coreanos.

O escritório de ligação inter-coreano foi estabelecido em 2018 como parte de uma série de projetos que visam reduzir as tensões entre as duas Coreias. O local incluia escritórios separados para o Norte e o Sul, assim como uma sala de conferências comum. O escritório está fechado desde janeiro devido à pandemia do coronavírus.