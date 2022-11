Coren-BA apura caso de técnico de enfermagem que fez amputação no hospital de Jacobina

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) informou que está apurando o suposto envolvimento de um técnico de enfermagem em um procedimento de amputação, realizado no Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho (HATS), em Jacobina. A notícia ganhou repercussão nesta terça-feira (8) após imagens gravadas no interior da undiade de saúde mostrarem o técnico realizando a sutura na perna de uma paciente já amputada, enquanto o cirurgião responsável observa com as mãos no bolsos.

"É importante salientar que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem proíbe a execução de atividades que não sejam da competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade", diz a entidade em nota enviada ao CORREIO.

Na gravação, feita no último sábado (5), outros profissionais da unidade aparecem ao redor do técnico, na tentativa de ajudá-lo com o procedimento.

Em nota, a prefeitura da cidade informou que a Secretária Municipal de Saúde abriu um processo administrativo para apurar o caso. Para isso, o Instituto Vida Forte - responsável pela administração do hospital - foi acionado para prestar esclarecimentos preliminares sobre o ocorrido.

O suposto envolvimento do técnico de enfermagem na cirurgia foi revelado pelo Jornal da Clube, da Rádio Clube FM de Jacobina.

Crise

Desde outubro deste ano, algumas polêmicas rondam o HATS. O Instituto Vida Forte, que administra a unidade há menos de um mês, é um exemplo disso. A contratação se deu de maneira emergencial, para substituir a Fundação José Silveira, antiga administradora. Neste período, houve uma série de demissões por parte da nova empresa, que afetaram desde técnicos de enfermagem até o setor de limpeza.

Insatisfeitos com a situação inesperada e com outros problemas que já vinham sendo enfrentados na unidade, ainda em outubro, todos os médicos do hospital pediram demissão. A decisão, de acordo com os profissionais, foi motivada pelas sucessivas demissões e mudanças realizadas pela Prefeitura de Jacobina nos últimos dois anos, os constantes atrasos nos salários e a desvalorização da categoria.