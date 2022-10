Cornershop by Uber vai permitir o cadastro de entregadores que usam bicicleta

Para ampliar o número de entregadores disponíveis em Salvador e possibilitar que mais pessoas possam se cadastrar na plataforma, a Cornershop by Uber vai permitir que seus colaboradores realizem o serviço de delivery de bicicleta. A nova modalidade estará disponível a partir de 31 de outubro.

Para se tornar entregador parceiro é preciso ser maior de 18 anos, se cadastrar no site da plataforma e, no caso do uso da bicicleta, fornecer um documento de identificação pessoal com foto. Já as entregas feitas em carros ou motocicletas, é preciso ainda informar a documentação do veículo e possuir uma carteira nacional de habilitação (CNH) válida.

“A disponibilidade de um novo modal de transporte amplia o número de parceiros em Salvador que podem utilizar a plataforma como uma maneira de conseguir uma renda extra. Para os usuários, a novidade representa um leque maior de parceiros online, otimizando o tempo de entrega - especialmente na compra de itens em menor volume, em segmentos como farmácias, por exemplo”, comenta Cristina Alvarenga, Head da Cornershop by Uber.