Corolla híbrido ganha espaço sobre motorização convencional

Enquanto os concorrentes apostaram no turbo, a Toyota buscou outro caminho para o Corolla. A marca japonesa aprimorou o conjunto adotado no Prius, que é o híbrido mais vendido do mundo, e incorporou nele a tecnologia bicombustível (álcool ou gasolina).

O porta-malas do sedã tem capacidade para 470 litros (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) O símbolo da Toyota na grade dianteira tem fundo azul em alusão à propulsão híbrida (Foto: Marina Silva/ CORREIO) Opcionalmente o interior do sedã pode ser bicolor. O teto solar também é opcional (Foto: Toyota) A central multimídia faz o espelhamento de smartphones que utilizam sistema da Apple e Android (Foto: Toyota)

No entanto, esse conjunto motriz só está disponível para a versão topo de linha, a Altis. Nessa configuração o Corolla custa R$ 137.890. Mas se o consumidor quiser equipar o sedã com itens como teto solar, banco do motorista com ajustes elétricos e ar-condicionado de zona dupla, terá que pagar mais R$ 7.500.

Gravei um vídeo a bordo de um Corolla Altis, sem o pacote extra de equipamentos. Nele, explico o funcionamento do sistema híbrido e outros recursos do sedã. Dê play e confira!