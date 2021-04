CoronaVac: somente pacientes agendados receberão 2ª dose em Salvador nesta quinta (29)

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) informou que nesta quinta-feira (29) só receberão a segunda dose da vacina CoronaVac contra a covid-19 as pessoas que fizeram agendamento pelos serviços de Hora Marcada e Vacina Express. O motivo da decisão é o baixo estoque de vacinas na capital baiana.

Em nota, a SMS afirmou que aguarda o recebimento de lotes da segunda dose da CoronaVac para seguir com o fechamento do esquema vacinal da população alvo. A aplicação do imunizante da AstraZeneca/Fiocruz ocorre normalmente para primeira e segunda doses.

Na última semana, o titular da pasta, Leo Prates, alertou que o estoque de segunda dose disponível na capital duraria por um período de aproximadamente 12 dias, pressionando o Governo Federal sobre a necessidade do envio de novo lote do imunizante para não comprometer o esquema vacinal do grupo prioritário.

O Ministério da Saúde afirmou ser "improvável que intervalos aumentados entre as doses ocasionem redução na eficácia do esquema vacinal". Em Nota Técnica, acrescentou ainda que “ações estão sendo viabilizadas de forma a promover a garantia da compensação e fechamento dos esquemas (dose 1 + dose 2) dos grupos prioritários iniciados, com as novas remessas a serem recebidas na primeira quinzena de maio”.