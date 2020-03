Coronavírus: ACM Neto assina decreto fechando escolas municipais e particulares por 15 dias

O prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou nesta segunda-feira (16) seis novas medidas de combate ao avanço do coronavírus na capital baiana. O decreto de novas ações sairá em edição extra do Diário Oficial do Município desta segunda. Dentre as medidas está a suspensão por 15 dias, a partir de quarta-feira (18), das aulas da rede municipal e particular da cidade.

Veja os pontos do decreto em função do coronavírus:

1 - Suspensão por tempo indeterminado de exigência de atendimento para aposentados e pensionistas que precisam de recadastrar no dia de seu aniversário. Não vai suspender o benefício de ninguém.

2- Suspensão de férias e licenças de profissionais da saúde, guarda, Semps (Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza), Defesa Civil para ficarem se prontidão para atender a população. Outras áreas podem ser suspensas, caso necessário.

3 - Trabalho remoto para profissionais da prefeitura acima de 65 anos, exceto aqueles que atuem em serviços essenciais para o funcionamento do serviço público - Secretários e dirigentes estão excluidos do decreto.

4- Fechamento dos parques públicos, a partir de quarta-feira (18).

5- Suspensão por 15 dias, a partir de quarta, as aulas da rede municipal e particular da cidade. Se precisar, a medida será estendida; suspender funcionamento de cinemas e academias, por 15 dias, a partir de quarta.

6- Todas as inaugurações e atos da prefeitura serão realizados sem a presença de público. Apenas a autoridade ligada ao ato e a imprensa participarão.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier