Coronavírus: assintomáticos transmitem para 76% dos casos confirmados

Uma pesquisa publicada na revista científica Science demonstrou que 76% dos casos confirmados de Covid-19 contraíram a doença de pessoas sem sintomas ou não diagnosticadas. O vírus demora, em média, 6,6 dias para manifestar sintomas - isso quando apresenta.

Nesse período de tempo, a pesquisa aponta que a taxa de transmissão de cada pessoa assintomática para os casos documentados é de 55%.

Leia mais: Acesse todas as notícias sobre coronavírus

"Essas infecções não documentadas geralmente apresentam sintomas leves, limitados ou inexistentes e, portanto, não são reconhecidas. Dependendo de sua contagiosidade e número, podem expor uma parcela muito maior da população ao vírus do que ocorreria de outra maneira", alertam os cientistas. Eles estimam que 86% das pessoas contagiadas não foram documentadas.

Metodologia

O estudo de pesquisadores britânicos, chineses e estadunidenses simulou a transmissibilidade do Sars-Cov-2 a partir de dados de 375 cidades chinesas, antes das restrições de viagens do dia 23 de janeiro de 2020.

Eles desenvolveram um modelo matemático que simula a dinâmica de transmissibilidade do vírus nessas cidades. Para isso, o estudo dividiu as infecções em duas classes. A primeira, de indivíduos documentados com sintomas graves o suficiente para serem confirmados, o que significa que eram observados. A segunda, de indivíduos infectados não documentados.

A partir daí, foi analisada a interação espacial de viagens entre diferentes cidades. Os cientistas coletaram dados de um serviço de localização de celulares, até mesmo offlines, durante o período do festival da primavera Chunyun de 2018 para simular a movimentação em 2020.

A mesma estratégia foi utilizada em diferentes modelos de simulação. Na simulação mais fidedigna com a realidade, a pesquisa estimou 13.118 novas informações por Covid-19, documentadas e não documentadas, durante o período de 10 a 23 de janeiro na cidade de Wuhan. No mesmo período, em toda a China, o número total de infectados foi de 16.829. Ou seja, 3.711 casos fora de Wuhan.

*O CORREIO entende a preocupação diante da pandemia do novo coronavírus e que a necessidade de informação profissional nesse momento é vital para ajudar a população. Por isso, desde o dia 16 de março, decidimos abrir o conteúdo das reportagens relacionadas à pandemia também para não assinantes. O CORREIO está fazendo um serviço de excelência para te manter a par de todos os últimos acontecimentos com notícias bem apuradas da Bahia, Brasil e Mundo. Colabore para que isso continue sendo feito da melhor forma possível. Assine o jornal.