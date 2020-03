Coronavírus: atividades culturais suspendem atividades em Salvador; veja lista

Diante da pandemia do novo coronavírus, Salvador teve algumas atividades afetadas, como aulas do ensino municipal e da rede particular, cinemas e academias. Nesta segunda-feira (16), alguns equipamentos culturais também anunciaram que vão pausar temporariamente.

A decisão faz parte do decreto assinado nesta segunda por ACM Neto, que determina medidas de precaução para combater o contágio dos soteropolitanos com o Codiv-19. Entre as ordens, está suspender as atividades de equipamentos culturais geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) pelo prazo de 15 dias, a partir desta quarta (18).

Além da Casa do Carnaval, no Pelourinho, e da Casa do Rio Vermelho - Memorial Jorge Amado e Zélia Gattai, no bairro de mesmo nome, o espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana e o Espaço Carybé das Artes, ambos na Barra, também estarão com as atividades suspensas neste período.

A medida também vale para os espaços culturais geridos pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), que são: Casa do Benin, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos, Espaços Culturais Boca de Brasa (Subúrbio 360, Centro, CEU de Valéria, Muncab, Casa do Sol, Picolino e Quabales), Café Teatro Nilda Spencer e Sala Multiuso, os dois últimos na sede da própria fundação, na Barroquinha.

10 CASOS DE CORONAVÍRUS NA BAHIA (até 17h30 de segunda-feira, 16/03)

● Salvador

1 - Mulher, 52 anos, vinda da Espanha (13/03)

2 - Mulher, 11 anos, filha da primeira (13/03)

3 - Homem, 72 anos, vindo da Itália (13/03)

4 - Homem, 49 anos, vindo da Alemanha e Espanha (15/03)

● Feira de Santana

1 - Mulher, 34 anos, vinda da Itália (06/03)

2 - Mulher, 42 anos, empregada doméstica da primeira (07/03)

3 - Mulher, 68 anos, mãe da empregada doméstica (11/03)

4 - Homem, 73 anos, pai da empregada doméstica (13/03)

5 - Mulher, 50 anos, vinda dos Estados Unidos (15/03)

● Porto Seguro

1 - Homem, 43 anos, trabalha na residência de uma das pessoas que pegou a doença em um casamento em Itacaré (16/03)

