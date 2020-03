Coronavírus: aulas em ambulatórios de Odonto da Ufba são suspensas por precaução

Foto: Ufba.br/Divulgação

A diretoria da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUfba) postergou o início das aulas práticas ambulatoriais do curso. A decisão foi tomada devido ao número reduzido de profissionais de higienização e limpeza em meio à declaração de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A suspensão das aulas foi decretada em portaria publicada nesta quinta-feira (12) pela diretoria da faculdade. De acordo com o diretor da unidade, Marcel Arriaga, a clínica não poderia continuar funcionando com um número reduzido de profissionais em meio ao quadro do Coronavírus.

“O coronavírus veio trazer uma preocupação, mas já estávamos com problemas da redução do quadro de servidores de higienização. A reitoria trabalha para readequar a equipe responsável pela higiene”, explicou. “Não é por conta do coronavírus”, ressaltou.

O diretor da unidade ainda informa que 20 profissionais de higienização atuavam no ambulatório da FOUfba antes da redução da equipes. Agora, apenas 10 pessoas trabalham nesta área, das quais, apenas seis atuam no ambulatório.

Neste cenário da doença viral, é necessário redobrar os cuidados com higiene, por isso, apenas os servidores atuantes não seriam capazes de higienizar os materiais de forma adequada. “Precisamos ter uma trabalho otimizado e fazer uma higienização ainda melhor. Não basta apenas fazer a limpeza, mas temos que seguir medidas mais específicas e não tínhamos equipe para fazer isso”, afirmou Marcel.

"Considerando a declaração da OMS sobre a pandemia acusada pelo coronavírus - Covid19, a sua elevada transmissibilidade, as características inerentes à prática clínica em odontologia ambulatorial e atual redução do quadro de profissionais de Higiene e Limpeza, a direção, em consonância com a Comissão de Biossegurança, resolve suspender o início das atividades práticas ambulatoriais na Faculdade de Odontologia", determinou a portaria.

Com a suspensão as aulas, os serviços que a faculdade oferecia para a população estão suspensos até que a equipe seja readequada. Apenas a urgência da unidade continua funcionando.

A diretoria ressalta que as aulas teóricas estão mantidas na Faculdade de Odontologia. As classes só serão suspensas em caso de uma determinação geral da Ufba sobre a interrupção das atividades na universidade.

Em meio aos comentários dos alunos sobre uma possível paralisação das atividades esportivas no Centro de Educação Física e Esporte FACED/UFBA (Cefe), o coordenador do Núcleo de Esportes e Lazer da Ufba, Mário Sérgio Nascimento, afirmou que o funcionamento do local deve ser determinado por uma portaria da universidade que será publicada na sexta-feira (13).

O coordenador acredita que o centro deve ser afetado em caso de uma indicação de suspensão das atividades em grupo, já que o local reúne muitas pessoas durante as práticas esportivas.

